Dois deputados do Chega na comissão da lei dos solos têm empresas imobiliárias

No debate destinado a discutir a moção de censura ao Governo, que foi chumbada no Parlamento, o PSD acabou com o dedo apontado ao Chega. Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, questionou André Ventura sobre quantos deputados tem a sua bancada com ligações ao ramo imobiliário, incluindo dois deles que estão a discutir as alterações à lei dos solos.

Como o líder do Chega não respondeu, o social-democrata declarou que iria entregar na mesa da Assembleia da República um documento com “os nomes dos deputados do Chega” com interesses no setor.

No documento, a que a Renascença teve acesso, constam quatro nomes: o de Filipe Melo, coordenador do grupo parlamentar do Chega na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, onde a lei dos solos está a ser discutida, o de Pedro Pessanha, líder da distrital de Lisboa, o de Felicidade Vital e o de José Dias Fernandes.

No entanto, só dois deles têm atualmente ligações diretas ao ramo imobiliário - e uma das empresas nem tem sede em Portugal.

Segundo o registo de interesses partilhado pelo PSD, e que a Renascença confirmou através do portal de Publicações de Atos Societários e de outras entidades, Filipe Melo é detentor de 50% de uma empresa com o seu próprio nome - a António Filipe Dias Melo Peixoto, Unipessoal Lda.

Filipe Melo é gerente da empresa constituída em 2016, com sede em Braga e capital social de 5.000 euros. O âmbito do negócio, refere o registo, é de “promoção imobiliária” e de “compra e venda de imóveis”.

A mulher de Filipe Melo, com quem está casado por comunhão de adquiridos, é também dona de uma imobiliária com o seu nome - Cristina Vilaça, Unipessoal Lda -, constituída em 2020, quando o marido já era deputado do Chega, com sede em Braga mas diferente da outra empresa, e com capital social de 500 euros.