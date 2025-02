Cinco deputados com ligações ao imobiliário vão votar alterações à lei dos solos

Seis deputados podem aproveitar lei para tornar os seus terrenos rústicos em urbanos

Além dos cinco deputados com empresas ou participações no ramo imobiliário, outros cinco deputados podem aproveitar diretamente a lei que vão votar.

As alterações que deverão ser aproveitadas permitem simplificar o processo de reclassificação de terrenos rústicos para terrenos urbanos, para habitação. Dos 24 deputados, seis têm terrenos rústicos declarados à Entidade para a Transparência, a que a Renascença teve acesso.

José Rui Cruz é o único deputado que detém participações numa empresa do ramo imobiliário e declara ter um terreno rústico. Além da participação da Gestaumant, possui um terreno em Santa Comba Dão, no valor de 9,93€, com “videiras e mato”. Também do PS, Pedro Coimbra tem um terreno em Penacova que partilha “a meias” com um irmão, com “vinha, pinhal e mato” e valor patrimonial de 67,60€.

Paulo Núncio, do CDS, tem três terrenos, todos eles localizados em Alcácer do Sal e sem descrição sobre em que consistem ou a sua área. O seu valor patrimonial? Três euros e 39 cêntimos o mais alto e 91 cêntimos o mais baixo. No total, o deputado declarou que os três terrenos juntos valem pouco mais de seis euros.

João Vale e Azevedo, do PSD, possui um terreno com mais de 24 mil metros quadrados na Golegã, com “horta, pomar, jardim e parque florestal”, para um valor patrimonial de 6.370 €.

Gonçalo Lage, o coordenador do grupo parlamentar social-democrata, tem um terreno em Redondo, no distrito de Évora, de nove mil metros quadrados de “culturas arvenses, mato e oliveiras”, com um valor patrimonial de 268,49€.

Margarida Saavedra, possui também uma propriedade de natureza rústica em Sintra, um terreno com mais de três mil metros quadrados de “pomar misto e cultura arvense”, com 261,83€ de valor patrimonial declarado à Entidade para a Transparência.

Nas declarações à Renascença, o especialista em direito administrativo Paulo Graça explica que a posse de terrenos rústicos também não é uma incompatibilidade para quem está na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação.

“A única coisa que a lei proíbe é a intervenção em contratos a nível de consultoria ou a nível de procedimentos administrativos. Nunca proíbe a intervenção a nível legislativo e não poderia fazê-lo”, afirma.

Nenhum dos outros 14 deputados efetivos na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação tem qualquer terreno rústico ou ligação a empresa do ramo imobiliário, confirmou a Renascença através das suas declarações únicas na página da Entidade para a Transparência.