🔴 Direto. Luís Montenegro anuncia resultado de "avaliação pessoal e política"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, agendou uma declaração ao país para este sábado, às 20h00, após um Conselho de Ministros extraordinário. Veja a transmissão no YouTube da Renascença.

Luís Montenegro vai anunciar aos portugueses o resultado da "avaliação pessoal e política" da sua situação - nas palavras do próprio chefe do Governo - e a decisão que vai tomar na sequência das notícias dos últimos dias.

Em causa está a notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal "Expresso" sobre os negócios da empresa familiar. O semanário revela que a "Spinumviva" recebe uma avença mensal de 4.500 euros da Solverde.

"Anunciarei ao país a minha decisão para encerrar este assunto de vez", disse o primeiro-ministro aos jornalistas, na sexta-feira, antes de uma cerimónia na Câmara do Porto, no âmbito da visita de Estado a Portugal do Presidente francês, Emmanuel Macron.