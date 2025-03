Dos solos para os casinos. O que se passa agora com a empresa familiar de Montenegro?

A moção de censura ao Governo da semana passada não foi aprovada, mas o tema da empresa familiar de Luís Montenegro não morreu com o chumbo. Depois de continuar em lume brando durante uma semana, com o socialista Pedro Nuno Santos a avaliar como insistir para obter explicações, a revelação desta sexta-feira, pelo Expresso, de que o grupo Solverde paga 4.500 euros por mês à Spinumviva, deu novo alento à polémica.

Um esclarecimento da família Montenegro veio revelar os atuais clientes da empresa, que incluem a Solverde e outras duas empresas com as quais o agora primeiro-ministro teve ligações no passado – a Rádio Popular e a Ferpinta.

No Porto, durante a visita de Estado do Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro disse que vai fazer “uma avaliação pessoal e política no sábado às 20h00”, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

O que se passa agora?

Segundo o Expresso desta sexta-feira, foi o grupo Solverde, um grupo de casinos e hotéis sediado em Espinho, a revelar ao jornal que paga desde julho de 2021 uma avença mensal à empresa familiar do primeiro-ministro, no valor de 4.500 euros. No total, até ao final do ano passado e no espaço de 41 meses de avenças, a Spinumviva recebeu cerca de 185 mil euros da Solverde.

Estas avenças pagam “serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais”.