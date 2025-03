Montenegro ameaça com moção de confiança e passa empresa aos filhos

Luís Montenegro garante que está em "exclusividade total" como primeiro-ministro e assegura que as relações empresariais que manteve nunca afetaram as suas decisões: "Nunca cedi a nenhum interesse particular".

Queixando-se da situação em que o Governo se encontra, Luís Montenegro afirma que esta crise é um "ciclo vicioso que muitos desejam e de que muitos desejam não sair".

Empresa para os filhos, mulher sai

Em relação à empresa, Spinumviva, Luís Montenegro anunciou que vai passar a ser detida exclusivamente pelos seus filhos, retirando a sua mulher, Carla Montenegro, com quem é casado em regime de comunhão de aquiridos.

"Relativamente à empresa familiar, ela será doravante totalmente detida e gerida pelos meus filhos. Mudará a sua sede e seguirá o seu caminho exclusivamente na esfera da vida deles", revelou o primeiro-ministro.

Antes, Luís Montenegro reiterou que se a classe política deixar de poder ter atividades profissionais no setor privado, dificilmente o país vai ter políticos com passado e políticos com futuro.

O que é uma moção de confiança?

Uma moção de confiança é uma iniciativa governamental dirigida à Assembleia da República solicitando a aprovação de um voto de confiança durante o debate do respetivo programa ou sobre uma declaração de política geral ou assunto de relevante interesse nacional.

A não aprovação da moção de confiança por maioria simples - maioria dos deputados presentes - implica a demissão do Governo. Nenhum preceito constitucional limita, na mesma sessão legislativa, o número de moções de confiança que o Governo pode solicitar ao Parlamento.

Que caso é este?

Luís Montenegro anunciou aos portugueses o resultado da "avaliação pessoal e política" da sua situação - nas palavras do próprio chefe do Governo.

Em causa está a notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal "Expresso" sobre os negócios da empresa familiar. O semanário revela que a "Spinumviva" recebe uma avença mensal de 4.500 euros da Solverde.

"Anunciarei ao país a minha decisão para encerrar este assunto de vez", disse o primeiro-ministro aos jornalistas, na sexta-feira, antes de uma cerimónia na Câmara do Porto, no âmbito da visita de Estado a Portugal do Presidente francês, Emmanuel Macron.