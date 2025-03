"Há uma cultura machista" que deve ser combatida, diz ministra da Cultura à Renascença

Já disse que essa remodelação foi “desastrosa” - foi a expressão que usou sobre essa herança de Pedro Adão e Silva. De que forma a pode inverter? Ou ficou refém dessa reestruturação?

Não, de todo, refém nunca. Não estamos a reverter a reforma em princípios jurídico-administrativos, porque necessitamos de estabilidade para a realização do PRR com as empreitadas em curso.

Nas empreitadas que vão ser anunciadas, este mês, por exemplo, vamos anunciar 80 milhões de empreitadas. Precisamos das instituições, ou seja, não apenas dos equipamentos, mas das equipas que os dirigem e que alimentam as instituições, que lhe dão consistência e corpo, numa situação de total estabilidade.

E não tem havido, ou não ficou nesse legado de Pedro Adão e Silva essa estabilidade?

Não, não ficou essa estabilidade, o que me obrigou a substituir duas equipas diretivas. Uma delas, a do Património Cultural Instituto Público, justamente por motivos que têm rigorosamente a ver com o PRR. Herdámos o PRR com uma taxa de execução baixíssima e com uma máxima que passava pela afirmação do então diretor-geral de que o PRR estaria na sua cabeça, e perante a ausência de documentação e dos meios necessários para a boa concretização desse programa.

Estamos a falar da grande oportunidade para o património, fundamental não apenas para a reabilitação de monumentos como o Museu da Arte Antiga, os Jerónimos, a Torre de Belém, o Museu do Azulejo, mas para equipamentos que na verdade têm uma distribuição geográfica por todo o país.

Retomando essa grande questão, para mim é fundamental de que modo a oferta cultural, a atividade cultural existe no território. Este é o grande e o primeiro princípio que elegi como estruturante das políticas culturais públicas. Agir em todo o território. Não podemos continuar a alimentar um sistema cultural que tem no Ministério da Cultura uma ideia de “torre de marfim”, encerrada na capital, nem sequer estruturas políticas em função do eixo geográfico Lisboa-Porto.

Há um país constituído por vários territórios, evidentemente falo do continente e das regiões autónomas que têm uma realidade cultural que apesar do regime autonómico tem também as suas fragilidades, mas sabemos que há desertos culturais. É necessário fazer com que um país abandonado e atividades culturais em denegação sejam recuperadas.