3 horas em 8 minutos. Os esclarecimentos de Montenegro na moção de censura

Já o Chega acusou Montenegro de fazer uma “fuga para a frente” e responsabilizar o primeiro-ministro por novas eleições. O líder do Chega recordou que o primeiro-ministro descreveu a criação de empresas por Hernâni Dias como uma "imprudência" e questionou se o caso da Spinumviva e de uma avença ativa "não é uma igual imprudência".

"Falou dos terrenos, mas não disse o óbvio, que havia uma avença em funcionamento", critica André Ventura, referindo-se ao debate da moção de censura apresentada pelo Chega.

Depois de ver a sua moção de censura rejeitada há duas semanas, o Chega votou desta vez com abstenção, tendo mesmo apelado os comunistas a retirarem a moção de censura.

Partidos pediram esclarecimentos, Montenegro disse que “tem mais que fazer”

Nos ouvidos ficaram também as declarações de Rui Tavares, do Livre, que apontou a moção de confiança como uma "mera formalidade", porque o Governo "não tem o apoio da maioria absoluta do Parlamento", e perguntou "porque é que não se demite já?".

Tavares descreveu a situação como evitável, afirmando que Luís Montenegro "podia ter fechado a empresa" e "podia ter retirado a empresa da esfera familiar", assim como podia ter entregue "a uma gestão independente".

"Já podia ter esclarecido tudo", sublinhou Rui Tavares, apontando que isso não aconteceu "porque não podia, porque sabia que esse conflito de interesses colocava em causa a capacidade de continuar a liderar o Governo".

Antes dele, Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda pediu ao primeiro-ministro que esteja "em exclusividade" e acusa Luís Montenegro de ter "escondido" os clientes da empresa Spinumviva.

"Tudo o que fez foi confundir-nos", lamenta Mariana Mortágua, referindo-se às explicações que Luís Montenegro deu durante o debate da última moção de censura no final de fevereiro.

A Iniciativa Liberal votou ao lado do PSD e CDS, mas não se coibiu de críticas a Montenegro. Na voz do líder Rui Rocha, os liberais descreveram o primeiro-ministro como "o principal foco de instabilidade no país".

"Se chegamos aqui não é porque as oposições se portaram mal, não é porque os órgãos de comunicação social fizeram mal o seu trabalho, não foi por uma cabala", afirma Rui Rocha.