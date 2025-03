Caso das gémeas morre com a dissolução do parlamento? "Não podemos dizer que não valeu nada"

Em plena crise política, será entregue esta sexta feira o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas que se prepara para suspender os trabalhos até 25 de março. Com a ameaça de dissolução do parlamento e novas eleições, o trabalho da CPI pode perder-se e não seguir para aprovação em plenário para ser entregue na Procuradoria-Geral da República.

À Renascença, o presidente da CPI ao caso das gémeas, Rui Paulo Sousa avança que, com o requerimento do PSD para a suspensão dos trabalhos até 26 de março, a CPI precisará de estar em funções até 10 ou 15 de abril para apresentar e levar o relatório a votação no parlamento.

A verdade é que, com o pré-anúncio já feito pelo Presidente da República, de que as novas eleições seriam marcadas para os primeiros fins-de-semana de maio, o deputado Rui Paulo Sousa reconhece que a conclusão do trabalho da CPI "está um bocadinho posta em causa". No entanto, o presidente da CPI sublinha que só depois da conferência de líderes da próxima semana - onde vão ser acertadas as datas - é que se poderá "terr a certeza se há tempo ou não para levar as conclusões a votação final no plenário".

Na verdade, a deputada do Chega Cristina Rodrigues - que está a redigir o relatório - já falhou o prazo de entrega por duas vezes e só esta sexta feira é que o deverá entregar. Contudo, o atraso dos trabalhos acentua-se depois de ter sido aprovado o requerimento do grupo parlamentar do PSD para que se retomassem os trabalhos depois de 25 de março - daqui a três semanas.

Apesar do risco e do contrarrelógio, o presidente da CPI ao caso das gémeas recusa a ideia de que o trabalho do último ano "não tenha valido a pena". Rui Paulo Sousa defende que as audições que começaram em junho do ano passado "ajudaram a esclarecer muitas questões que havia sobre o caso" das gémeas que envolve o filho do Presidente da República e o antigo secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Para Rui Paulo Sousa, "terão sido levantadas várias pistas" a que a Procuradoria-Geral da República também teve acesso. "Não podemos dizer que não valeu nada", afirma.

Porém, o deputado reconhece que "a eficácia não é total, porque não tem a sua concretização" acrescentando que, sem a votação final global, o processo "não é vinculativo e não será enviado para a Procuradoria-Geral da República".

Com o fim da atual legislatura, apenas as comissões permanentes continuam no novo parlamento que se venha a constituir. Ou seja, as comissões parlamentares de inquérito são esquecidas. "Teriam que iniciar tudo de novo", diz Rui Paulo Sousa.