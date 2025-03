Governo (quase) em gestão. Legislar é possível, mas com limites e “caso a caso”

Legislar para enfrentar a "intempérie"? Sim, pode

Vitalino Canas dá o exemplo de uma "intempérie" ou outra catástrofe natural que pode justificar que um governo demissionário ou em gestão legisle“para acorrer a determinadas situações absolutamente inesperadas e excecionais”.

“Nessas circunstâncias, se for necessário o ato legislativo, se a situação só pudesse ser enfrentada através de um ato legislativo do Governo, então caberia nesta noção de ato estritamente necessário para assegurar a gestão dos negócios públicos”, explica o académico.

O facto de não existir um “critério propriamente determinado”, não permite, contudo, acrescenta Vitalino Canas, estabelecer à partida “o que é que está e o que é que não está” abrangido pela Constituição e pelo acórdão do TC.

“Terá de ser avaliado caso a caso e, naturalmente, o Governo tem sempre de justificar perante o Presidente da República porque é que está a legislar, porque o Presidente da República, em última análise, é o último árbitro da necessidade ou desnecessidade de legislação”, explica o constitucionalista.

Privatização da TAP “não é um mero ato de gestão dos negócios públicos”

A privatização da TAP no final do Governo de Pedro Passos Coelho, em 2015, esteve sempre envolta em polémica e é dada como o exemplo claro do que não cabe no critério do “inadiável" ou absolutamente necessário à gestão pública.

“Acho que isso seria impossível, não é um mero ato de gestão dos negócios públicos e é uma medida estrutural, com impacto futuro”, salienta Vitalino Canas e que “cairia manifestamente fora do crivo” do artigo 186º, nº 5 da Constituição.