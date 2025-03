"Não é não". Chega impõe cordão sanitário ao PSD de Montenegro

O “não é não” é mais dirigido a Luís Montenegro do que ao PSD em si: “Nunca poderemos fazer um acordo com alguém assim (…) agora só com a mudança de líder do PSD”, detalha este dirigente do partido de André Ventura.

Uma outra fonte ouvida pela Renascença alimenta esta tese: “Não me parece que seja possível [um futuro acordo]. Tornou-se uma coisa quase pessoal entre Montenegro e o André [Ventura]”.

No partido notam que a animosidade do primeiro-ministro perante André Ventura foi crescendo e falam em intervenções no Parlamento “quase mais agressivas” do que as do líder do Chega.

“A linha vermelha é de ambos os partidos, se eles não querem nada connosco, nós não queremos nada com eles”, resume esta fonte, uma relação azedada pelo lado pessoal e pelos casos que atingem o coração do Governo – que repelem o eleitorado do Chega.