O que dizem as sondagens? AD cresce com crise política, Chega cai e PS fica na mesma

Um ano depois das legislativas de 10 de março, Portugal vê-se novamente no caminho de eleições. A reação dos portugueses ao terramoto político do último mês é ainda imprevisível, mas as primeiras sondagens começam a mostrar um reforço da confiança no Governo de Luís Montenegro - e uma penalização de todos os outros partidos, em particular o Chega e o Bloco de Esquerda.

Na atualização da Sondagem das Sondagens, o agregador da Renascença que junta todos os inquéritos de intenções de votos às legislativas, a AD surge à frente, com 32%, em empate técnico com o PS, que tem 28,4%, devido às margens de erro de ambos.

No entanto, a grande história é outra: depois de inúmeras notícias sobre a situação da Spinumviva, dos esclarecimentos de Luís Montenegro, de duas moções de censura, de um pedido de comissão parlamentar de inquérito e de um anúncio de moção de confiança do Governo, a coligação de PSD e CDS sai reforçada em 2 pontos percentuais - mais do que tinha subido em 11 meses de governação.

Quando ocorreu a primeira baixa do Governo, com a demissão de Hernâni Dias a 28 de janeiro, e quando foi noticiada pela primeira vez a empresa familiar do primeiro-ministro, a 15 de fevereiro, as intenções de voto da AD na Sondagem das Sondagens estavam nos 30%.