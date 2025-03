Anatomia de uma queda de Governo em cinco capítulos

Capítulo IV - O intervalo de uma hora e a última proposta

O debate já ia com mais de três horas e meia, quando Paulo Núncio do CDS completa o tridente de trunfos do Governo e pede um intervalo de uma hora após o fim do debate e antes da votação da moção de confiança, permitindo novas intenções de negociações do Governo com o PS.

Depois de anunciado o intervalo, Montenegro saiu do hemiciclo rapidamente, com um sorriso, enquanto Pedro Nuno Santos ficou ao telefone durante vários minutos em pleno hemiciclo, com o núcleo duro do PS à sua volta - Alexandra Leitão, Marina Gonçalves e Pedro Delgado Alves.

Durante o intervalo, soube a Renascença, o Governo aproveitou para apresentar uma derradeira proposta ao Partido Socialista, alargando o prazo de uma comissão parlamentar ao caso do primeiro-ministro. No entanto, o PS não deu resposta.

Antes da votação, falou Pedro Duarte, indicando que os socialistas estavam apostados em “mergulhar o país numa crise político”.

"É com alguma desilusão e tristeza que o PS está apostado em que o país entre numa crise política", disse, indicando que o Governo "fez tudo o que podia".

Nas declarações, Pedro Duarte indicou que a proposta feita aos socialistas alargava o prazo de uma CPI até ao final de maio, tendo recebido da oposição uma "recusa liminar", sem alterar "um milímetro na sua posição".