Almirante à Renascença: "Consenti" registo do movimento "Gouveia e Melo Presidente"

Essa é a prioridade. A formalização ou não de uma candidatura só depois das eleições legislativas?

Todos os cidadãos que estão e intervêm no espaço público devem ter em consideração que há prioridades que devem ser respeitadas e, neste momento, a grande prioridade é a resolução da governabilidade do país.

Tendo em conta o artigo de opinião que assinou no Expresso, o caso Luís Montenegro poderia ser razão suficiente para que o Presidente demitisse o primeiro-ministro ou considera que o Presidente da República fez bem em esperar pela decisão do Parlamento sobre a moção de confiança?

Eu acho que o Sr. Presidente da República fez muito bem em esperar pela moção de confiança, porque o Governo, em primeira instância, responde perante o Parlamento.

Mas considera que o caso de Luís Montenegro não significaria uma quebra de confiança suficiente, à luz do seu texto, do compromisso com os portugueses, para que o Presidente da República devesse demitir o primeiro-ministro?

À luz do meu texto, considerei que, havendo um contrato social entre governantes e governados no momento das eleições, esse contrato deve ser respeitado após as eleições e é isso que é o significado do meu texto.

Neste momento, o problema não foi de governabilidade, ao que parece, mas foi de reputação do Sr. primeiro-ministro da, eventual, idoneidade ou não do Sr. primeiro-ministro. E é por causa disso que a Assembleia da República fez com que se chegasse a esta situação, em que o Sr. Presidente da República, e muito bem, convocou eleições para decidir de um novo contrato para se iniciar um novo processo governativo.

O silêncio do Presidente até agora, ouvindo primeiros partidos, é, do seu ponto de vista, uma decisão acertada?

Não, eu agora não vou comentar o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República foi eleito, está no pleno poder das suas funções e qualquer comentário da minha parte acho que é extemporâneo.