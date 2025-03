Almirante à Renascença: "Consenti" registo do movimento "Gouveia e Melo Presidente"

O antigo Chefe do Estado-Maior da Armada e ex-coordenador do plano de vacinação Covid-19 explica que o objetivo é preservar uma marca que poderia ser utilizada de forma abusiva ou inapropriada.

O país vive uma situação de instabilidade integrada de uma instabilidade internacional que pode ser perigosa. Perigosa não só no sentido da defesa e da segurança, mas perigosa até em termos económicos. Portanto, o país precisa de adquirir estabilidade e governabilidade e credibilidade, e é isso que se pretende fazer com estas novas eleições.

Não, essa conclusão é um bocado apressada. No entanto, o que posso dizer é que acho que todos os portugueses, como eu, estão focados no problema das eleições legislativas e é muito cedo para falar de outros assuntos.

Sim, claro. A utilização e o registo desta marca foi dada com o meu consentimento. É preventiva de abusos que já no passado aconteceram.

Essa é a prioridade. A formalização ou não de uma candidatura só depois das eleições legislativas?

Todos os cidadãos que estão e intervêm no espaço público devem ter em consideração que há prioridades que devem ser respeitadas e, neste momento, a grande prioridade é a resolução da governabilidade do país.

Tendo em conta o artigo de opinião que assinou no Expresso, o caso Luís Montenegro poderia ser razão suficiente para que o Presidente demitisse o primeiro-ministro ou considera que o Presidente da República fez bem em esperar pela decisão do Parlamento sobre a moção de confiança?

Eu acho que o Sr. Presidente da República fez muito bem em esperar pela moção de confiança, porque o Governo, em primeira instância, responde perante o Parlamento.

Mas considera que o caso de Luís Montenegro não significaria uma quebra de confiança suficiente, à luz do seu texto, do compromisso com os portugueses, para que o Presidente da República devesse demitir o primeiro-ministro?

À luz do meu texto, considerei que, havendo um contrato social entre governantes e governantes no momento das eleições, esse contrato deve ser respeitado após as eleições e é isso que é o significado do meu texto.

Neste momento, o problema não foi de governabilidade, ao que parece, mas foi de reputação do Sr. primeiro-ministro da, eventual, idoneidade ou não do Sr. primeiro-ministro. E é por causa disso que a Assembleia da República fez com que se chegasse a esta situação, em que o Sr. Presidente da República, e muito bem, convocou eleições para decidir de um novo contrato para se iniciar um novo processo governativo.

O silêncio do Presidente até agora, ouvindo primeiros partidos, é, do seu ponto de vista, uma decisão acertada?

Não, eu agora não vou comentar o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República foi eleito, está no pleno poder das suas funções e qualquer comentário da minha parte acho que é extemporâneo.