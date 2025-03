Sondagem das Sondagens. PS aproxima-se da AD com crise política

O Chega, com 15,2%, mantém o resultado da anterior sondagem da Intercampus, com a Iniciativa Liberal a subir quase um ponto - dos 6,1% para os 7,0%. O Bloco cai ligeiramente, enquanto o Livre cresce. CDU e PAN permanecem com o mesmo resultado de há dois meses.

A sondagem, que teve o seu trabalho entre os dias 4 e 10 de março - ou seja, entre os dias da moção de censura do PCP no qual o Governo anunciou a sua moção de confiança - regista ainda 12,7% de indecisos entre os 620 inquiridos.



PS encurta diferença para a AD na Sondagem das Sondagens

Com esta nova sondagem, e depois do inquérito da Aximage divulgado esta terça-feira, o PS recupera terreno para a AD na Sondagem das Sondagens e mostra que, talvez, as sondagens da Pitagórica que mostravam o Governo a ganhar com a crise política foram precipitadas.

A atualização do projeto da Renascença coloca a AD ainda na frente, com 29,6% das intenções de voto, mas a vantagem para o PS é agora de 0,7 pontos (era de 1,5 pontos antes da crise política), com os socialistas a recolherem 28,9%.

Desde que é conhecida a empresa familiar de Luís Montenegro, os socialistas sobem quatro décimas nas sondagens, enquanto a coligação de PSD e CDS cai quatro décimas.