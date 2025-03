Sondagem coloca AD à frente do PS. Coligação alarga vantagem depois da moção de confiança

O Chega, que regista 16,5% das intenções de voto, está mais longe do segundo lugar nas legislativas antecipadas de 18 de maio, e mais perto do quarto lugar, onde surge isolada a Iniciativa Liberal, com 7,7%.

Mais abaixo, Bloco de Esquerda, CDU e Livre estão separados por um ponto percentual - com 3,4%, 3,2% e 2,4%, respetivamente. O PAN regista 0,6% das intenções de voto, na sondagem para a qual foram inquiridas 594 pessoas e com margem de erro de 4 pontos percentuais.

Sondagem das Sondagens. AD descola do PS com a moção de confiança

No único inquérito que engloba dias de trabalho de campo após a queda do Governo, a AD sobe ligeiramente na Sondagem das Sondagens em relação às últimas sondagens, de 29,6% para os 30% - a mesma percentagem que registava no fim de janeiro, quando não era conhecida a empresa familiar de Luís Montenegro, a Spinumviva.

Já o PS, com o inquérito da Consulmark2, desce duas décimas no agregador da Renascença e cai para os 29,7% de intenções de voto, aproveitando apenas duas décimas com a crise política.