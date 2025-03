JPP não exclui Chega de possível acordo de governo na Madeira

O JPP tem beneficiado com as crises e nas últimas eleições elegeu nove deputados. Acredita que no próximo domingo pode ainda superar esse resultado?

Eu creio que sim, eu já tenho alguma experiência de terreno, eu faço campanha todo ano, não faço campanha só agora, e creio que nós estamos esperançados que vamos ter um bom resultado. O que é que isso vai determinar não sei, mas as pessoas dizem que temos sido coerentes, nós temos um programa de governo alternativo. Nós nascemos como grupo de cidadãos, e é uma coisa muito importante que somos um partido da Madeira e ter oportunidade de governar a região é uma mensagem que está a passar.

Tem feito uma campanha eleitoral onde o único adversário que elege é Miguel Albuquerque, até já disse que ele é um racista partidário. O que é que queria dizer com isso?

Disse isso num contexto de um debate, Miguel Albuquerque é uma pessoa que, ao contrário da Alberto João Jardim, demonstrava um espírito democrático e aberto, mas nunca fez contratos de programa contra as autarquias que não sejam no PSD. E daí a expressão racismo partidário, para o facto de discriminar os outros partidos.

Nós no JPP, se chegarmos a ter a possibilidade de governar, vamos contratualizar com todas as câmaras, todas as juntas, independentemente da cor política partidária porque se quisermos melhorar a vida dos nossos cidadãos temos que abrir um governo a todos.

Já mostrou nesta campanha a abertura para uma solução que dê estabilidade política à região e o parceiro preferencial é, nesta altura, o Partido Socialista. Há alguma base de entendimento entre os dois partidos?

Não há nenhuma base nem com o PS nem com qualquer partido, excetuando o PSD que é o nosso adversário direto. Nesta campanha nunca apontamos críticas a nenhum partido de oposição. Estamos a concorrer diretamente com o PSD, mano a mano, ou seja, estamos mesmo a apostar numa possibilidade de ultrapassarmos até o PSD.