Tim Vieira na corrida a Belém. "Sou candidato sem partido e sem fardas"

Anunciou em 2023 que seria candidato à Presidência da República em 2026. Se alguém duvidou, fica desde já esclarecido. Tim Vieira diz à Renascença que decidiu avançar e “já não dá para ir para trás”.



O empresário já tem uma página oficial na internet e mais de metade das assinaturas necessárias. As restantes serão reunidas na rua e acredita que este não será um problema.

Assume-se como independente, sem ligações a partidos, às forças armadas ou universidades. Garante ainda que irá pagar do próprio bolso a campanha, que deverá rondar 500 mil euros.

Admite ainda que a queda do Governo retira visibilidade aos candidatos presidenciais sem partido, porque Portugal vai ter quatro eleições em menos de um ano.

Ainda assim, o investidor, que participou no programa televisivo "Shark Tank" em 2015, defende o escrutínio e que os cargos governativos não sejam acessíveis apenas a políticos profissionais.

Acaba de lançar um livro com o título "O Melhor Está Para Vir". No seu caso, passa pela Presidência da República ou ainda está a ponderar a candidatura a Belém?

Não, a candidatura está em força, vamos avançar e vamos para Belém. Decidi avançar e já não dá para ir para trás. Começo a ter mais apoio e as pessoas vêm falar comigo e dizem que é preciso alguma coisa diferente, precisamos mudar. Fez-me mesmo acreditar que temos de fazer isso acontecer. Se não fizermos nada, somos parte do problema.

Para mim, isto é sério. Já temos assinaturas, já passamos de metade, estamos agora a começar uma campanha na rua para pedir mais assinaturas. As assinaturas não vão ser um problema.

E tem algum apoio partidário?

Não, sou independente. Não estou ligado a partidos, não estou ligado a grupos, não venho das mesmas universidades de muitos líderes que temos, não sou das Forças Armadas, sou mesmo um candidato sem partido e sem fardas. O meu único partido é Portugal. E eu acho que é isso que também me faz mais forte, posso trabalhar com os partidos todos, posso ouvir as pessoas nos partidos e posso trazer o foco do que é bom para Portugal e não para os partidos.

Estamos agora a ver os partidos a porem à frente as coisas partidárias, em vez de estamos a pôr o país. Vamos entrar em eleições outra vez e temos que começar a ver o que queremos em comum e focar nisso.

O impacto que teve no Governo a empresa familiar do primeiro-ministro fez com que reconsiderasse a candidatura à Presidência, sendo Tim Vieira um homem de negócios?

Acho que o escrutínio é fundamental na política e em tudo, mas também não devemos estar agora com medo de avançar porque achamos que temos de ser pobrezinhos ou ter poucochinho para entrarmos na política. Se começarmos a fazer isso, um dia vamos só ter pessoas que só podem viver da política e só podem estar na política. É preciso trazer o talento de todos os lados.

Se continuamos só à espera de pessoas que precisam de ser políticos para estar na política, se calhar vamos ter mais pessoas que roubam malas no aeroporto e pequeninos em pensamento. Eu acho que é uma mais-valia pessoas que fizeram acontecer, fizeram crescer, criaram impacto, lutaram para dar melhores condições a empregados, a clientes, a stakeholders, à comunidade.