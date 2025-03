Tim Vieira na corrida a Belém. "Sou candidato sem partido e sem fardas"

Anunciou em 2023 que seria candidato à Presidência da República em 2026. Se alguém duvidou, fica desde já esclarecido. Tim Vieira diz à Renascença que decidiu avançar e “já não dá para ir para trás”.

O empresário já tem uma página oficial na internet e mais de metade das assinaturas necessárias. As restantes serão reunidas na rua e acredita que este não será um problema.

Assume-se como independente, sem ligações a partidos, às forças armadas ou universidades. Garante ainda que irá pagar do próprio bolso a campanha, que deverá rondar 500 mil euros. Admite ainda que a queda do Governo retira visibilidade aos candidatos presidenciais sem partido, porque Portugal vai ter quatro eleições em menos de um ano. Ainda assim, o investidor, que participou no programa televisivo "Shark Tank" em 2015, defende o escrutínio e que os cargos governativos não sejam acessíveis apenas a políticos profissionais. Acaba de lançar um livro com o título "O Melhor Está Para Vir". No seu caso, passa pela Presidência da República ou ainda está a ponderar a candidatura a Belém? Não, a candidatura está em força, vamos avançar e vamos para Belém. Decidi avançar e já não dá para ir para trás. Começo a ter mais apoio e as pessoas vêm falar comigo e dizem que é preciso alguma coisa diferente, precisamos mudar. Fez-me mesmo acreditar que temos de fazer isso acontecer. Se não fizermos nada, somos parte do problema. Para mim, isto é sério. Já temos assinaturas, já passamos de metade, estamos agora a começar uma campanha na rua para pedir mais assinaturas. As assinaturas não vão ser um problema. E tem algum apoio partidário? Não, sou independente. Não estou ligado a partidos, não estou ligado a grupos, não venho das mesmas universidades de muitos líderes que temos, não sou das Forças Armadas, sou mesmo um candidato sem partido e sem fardas. O meu único partido é Portugal. E eu acho que é isso que também me faz mais forte, posso trabalhar com os partidos todos, posso ouvir as pessoas nos partidos e posso trazer o foco do que é bom para Portugal e não para os partidos. Estamos agora a ver os partidos a porem à frente as coisas partidárias, em vez de estamos a pôr o país. Vamos entrar em eleições outra vez e temos que começar a ver o que queremos em comum e focar nisso. O impacto que teve no Governo a empresa familiar do primeiro-ministro fez com que reconsiderasse a candidatura à Presidência, sendo Tim Vieira um homem de negócios? Acho que o escrutínio é fundamental na política e em tudo, mas também não devemos estar agora com medo de avançar porque achamos que temos de ser pobrezinhos ou ter poucochinho para entrarmos na política. Se começarmos a fazer isso, um dia vamos só ter pessoas que só podem viver da política e só podem estar na política. É preciso trazer o talento de todos os lados. Se continuamos só à espera de pessoas que precisam de ser políticos para estar na política, se calhar vamos ter mais pessoas que roubam malas no aeroporto e pequeninos em pensamento. Eu acho que é uma mais-valia pessoas que fizeram acontecer, fizeram crescer, criaram impacto, lutaram para dar melhores condições a empregados, a clientes, a stakeholders, à comunidade.

E como é que vai financiar esta candidatura? Tem apoios? A minha campanha sou eu, não tenho vergonha de dizer que estou a apoiar a minha própria candidatura. Não preciso estar a dizer que vou entrar em dívidas. Ouvi Marques Mendes dizer que, se calhar, vai entrar em dívida para fazer a campanha dele, depois de ter tido uma vida como um advogado numa das grandes firmas de advogados. Não devíamos estar a dizer que vamos precisar de dinheiro para financiar as nossas campanhas. Se podemos e temos, devíamos avançar. Assim, até se calhar temos menos lobbies, menos agendas, menos pessoas a quem devemos. E já tem uma estimativa de orçamento? Sim, acho que hoje em dia uma campanha não pode ser por menos de 500 mil euros. Nós estamos também a fazer uma campanha um bocadinho de guerrilha, diferente, e estamos a usar os meios de comunicação social. E vamos ver como é que as televisões fazem isso acontecer, porque temos o direito de ser ouvidos. A atual crise política e as eleições legislativas antecipadas deverão prejudicar a campanha para as presidenciais? Sem dúvida. Eu já estava a querer ir com toda a força para a nossa campanha presidencial. Mas estamos agora com quatro novas eleições em 11 meses. Temos agora a 23 de março na Madeira. Dia 11 ou 18 as legislativas. Temos em setembro as autárquicas. Depois é que é em janeiro de 2026 as presidenciais. É difícil para candidatos que não têm partidos, prepararem-se e serem ouvidos e isso tudo, com toda essa instabilidade na política. Mas, ao mesmo tempo, por causa dessa instabilidade na política, devemos procurar pessoas diferentes. Pessoas que vêm do negócio, de pagar salários e de pagar impostos, sabem que precisamos de um país mais estável. Um país que atrai investimento. Agora vamos ficar, outra vez, em águas de bacalhau. Vai haver legislativas, não vamos ver nada acontecer. Estávamos a falar em aeroportos, pontes, túneis e comboios. Vamos parar tudo. E a verdade é que nada fica melhor. E isso não é o que os portugueses precisam.

Nasceu na África do Sul, mudou-se para Portugal há cerca de 10 anos. Como é que é ser "imigrante" em Portugal? Eu acho que fui imigrante na África do Sul. Porque quando estava lá diziam que eu era português. Aqui, obviamente, sempre fui muito bem acolhido. Nunca senti que não estava no meu país. Nunca senti que estava com alguma desvantagem. Pelo contrário, muitas pessoas, se calhar por estar cá, pensaram de uma maneira diferente. Por ter um network do mundo, ter já uma história, deram-me valor. Gostava de trazer esse mindset para o país e fazer acreditar que Portugal pode ser bom para imigrantes e emigrantes. Estive agora em Genebra, onde a comunidade portuguesa quase sente que não querem que eles voltem para cá. Para regressarem, têm de pagar à volta de 40% da pensão. Subiu com as taxas, os impostos das pensões que vêm da Suíça. Eu acho que isso é uma vergonha e muito triste. Portugal também precisa de imigrantes, mas que sejam legais, que respeitem os nossos valores, que dão valor às mulheres, que também não estão a mudar a nossa cultura. Os nossos emigrantes lá fora são exemplares. São pessoas que investem, crescem e são parte desse país em que entraram. Sente que o discurso anti-imigração que cresce na Europa também aumenta em Portugal? Eu estava a mentir se dissesse que não. Por isso é importante pôr uma linha na terra e dizer como é o imigrante que nós queremos, precisamos, e a quem conseguimos dar uma vida melhor. Mas, antes de acontecer isso, também precisamos de ver como é que vamos tomar conta das vidas dos portugueses cá. Eu acho que está a ser difícil nós termos essa resposta porque não há um plano. Nós não estamos a dar a melhor saúde aos portugueses, não estamos a dar melhor educação aos portugueses. Como é que vamos dar isso aos imigrantes? Um dos negócios que tem em Portugal é uma academia, que até há pouco tempo não era reconhecida pelo Ministério da Educação, apesar de seguir um currículo e ter um plano de avaliações. Esta situação já está resolvida? Essa situação está quase resolvida, agora não sei, porque estamos com o Governo, outra vez, basicamente a cair. Nem consigo responder e é isso que faz as coisas difíceis. Temos mais de mil crianças, mais de dois mil pais, todos à espera e com expectativas. Foi a votos no Parlamento e não aconteceu. Sei que ia ser posta outra vez em votação, com algumas mudanças, e acredito que passava, mas agora está tudo no ar. Como é que conseguimos planear para o futuro, como é que conseguimos construir um futuro se nunca sabemos o dia da manhã.

