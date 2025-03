Sondagem das Sondagens. AD descola do PS depois da queda do Governo

No estudo de opinião, além da AD com 20% e o PS com 14,8%, o Chega surge com 8,6%, enquanto a Iniciativa Liberal reúne 4,1% das intenções de voto. CDU, Livre e Bloco de Esquerda estão juntos, com 1,1%, 1% e 0,9%, respetivamente, enquanto o PAN tem apenas 0,2%.

Esta é a sétima sondagem realizada desde que estalou a crise política e foi descoberta a empresa familiar de Luís Montenegro, que levou o primeiro-ministro a pedir uma moção de confiança que acabou chumbada no Parlamento a 11 de março.

O trabalho de campo da sondagem do ICS e ISCTE começou no dia seguinte, 12 de março, e decorreu até 17 de março, tendo sido entrevistadas 802 pessoas - a maior amostra de todas as sondagens divulgadas nas últimas semanas e, por isso, com menor margem de erro.

Nas outras seis sondagens anteriores, a AD surgia à frente em três delas e o PS liderava noutras três. Em geral, todas mostravam uma ligeira queda do Chega e uma subida da Iniciativa Liberal, com Bloco de Esquerda, CDU e Livre juntos no bloco de partidos de esquerda.