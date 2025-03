Eleições na Madeira. PSD no limiar da maioria absoluta, JPP em segundo, indica projeção

O Juntos pelo Povo (JPP) sobe ao segundo lugar, ultrapassando o Partido Socialista (PS).

O JPP conquista entre 18% a 22%, e 9 a 12 deputados.

O Partido Socialista desce a terceira força política na Madeira. De acordo com a projeção da RTP, o PS deverá conseguir entre 14% a 18%, 7 a 10 deputados.

Em quarto lugar aparece o Chega, com 4% a 7% (2 a 4 deputados) e o CDS é o quinto partido mais votado, com 1% a 4% (0 a 2 deputados).

Seguem-se Iniciativa Liberal entre 1% a 4% (0 a 2 deputados), CDU 1% a 3% (0 a 1 deputados), PAN 1% a 3% (0 a 1 deputado) e Bloco de Esquerda 1% a 2% (0 a 1 deputado).

A abstenção nas legislativas regionais antecipadas deste domingo na Madeira deverá situar-se entre 41% e 47%, de acordo com uma estimativa do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, divulgada pela RTP às 18h35.



A estimativa foi calculada com base nos resultados da participação eleitoral às 16h00 indicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).



Nas eleições regionais do ano passado, o PSD venceu com 36,13% e conseguiu 19 deputados, o PS foi segundo com 21,32% (11 deputados) e o JPP foi terceiro com 16,89% (9 deputados). A abstenção foi de 46,6%.