Licenças parentais, apoio a vítimas e acesso de estrangeiros ao SNS. O que se perde com a dissolução do parlamento

São dezenas de projetos de lei que ficam pelo caminho com a dissolução da Assembleia da República. Desde quinta-feira que os trabalhos no parlamento se encontram suspensos, mantendo-se em atividade apenas uma comissão permanente composta, por um número reduzido de deputados, que continua a acompanhar o trabalho do Governo em gestão.

Entre a legislação que não avançou está o alargamento da licença parental, que começou com uma iniciativa de cidadãos que juntou 24 mil assinaturas e que previa o alargamento da duração da licença de parentalidade inicial paga a 100% de 120 para 180 dias e de 150 para 210 dias, paga a 80%.

O processo legislativo foi ainda avançado pelo Bloco de Esquerda (BE), pelo Partido Comunista Português (PCP), pelo Livre e pelo PAN que tentaram que a nova lei fosse votada em plenário antes da dissolução, mas o pedido acabou rejeitado pelo PSD, CDS e abstenção do PS.

À Renascença, o Bloco de Esquerda diz que vai voltar a apresentar a proposta na próxima legislatura, assim como a proposta para o alargamento do acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores que prevê que uma mãe ou um pai com um filho a cargo com rendimentos acima dos mil euros passem a ter acesso ao apoio. É outra das propostas trabalhadas pelo BE que não avança.



Entre o trabalho que fica "travado" com o fim da legislatura, o Partido Socialista, destaca o projeto de lei sobre a violência doméstica, que, entre várias medidas, previa a criação de um apoio até 509 euros para as vítimas que são obrigadas a sair de casa.