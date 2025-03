Menos indecisos, com PS e Chega a caírem. Nova sondagem mostra AD na frente

A segunda sondagem após a queda do Governo mostra muito menos indecisos do que a primeira, mas confirma uma tendência: com novas eleições à vista, a coligação de PSD e CDS manteve as intenções de voto na Sondagem das Sondagens da Renascença, enquanto o PS e o Chega estão em queda e a Iniciativa Liberal sobe.

No inquérito da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV, Now e Jornal de Negócios, a AD surge novamente na frente, com 26,5% das intenções de voto, enquanto o PS cai ligeiramente: tem agora 23,1%. No entanto, as duas forças políticas mantêm-se em empate técnico por estarem na margem de erro de quatro pontos percentuais.

Na semana a seguir à queda do Governo, e contrariamente ao que outra sondagem mostrou, a percentagem de indecisos não é tão alta como se antecipou: o estudo de opinião revela 13,9% de indecisos, em linha com outras sondagens anteriores à do ICS e ISCTE para SIC e Expresso, que na semana anterior apontou para os quase 40% de indecisos.

Entre outros partidos, o Chega volta a cair nas intenções de voto, registou 12,3% e está mais perto da Iniciativa Liberal do que de AD e PS: os liberais foram quem mais subiu e têm 9,2% nesta sondagem.

O Livre também sobe em relação à sondagem anterior da Intercampus e regista 4%, mesmo entre indecisos. O Bloco de Esquerda e o PAN têm 2,7% das intenções de voto, enquanto a CDU regista 1,8%.

O trabalho de campo da sondagem, que teve 605 inquiridos, foi realizado após a queda de Governo e após também a última sondagem do ICS e ISCTE, entre 20 e 26 de março.