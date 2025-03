António Costa à Renascença: "A ideia de que é necessário escolher entre investir em defesa ou em coesão social está errada"

Isso faz, portanto, parte do coração do nosso modelo social que tem de ser preservado. E é mesmo para a defesa desse modelo social que nós temos de garantir a necessária defesa.

E foi por isso que se lançou o programa SAFE que, no fundo, permite dar aos Estados 150 mil milhões de euros para poderem investir no setor da defesa, sem terem de sacrificar os investimentos que têm de continuar a fazer para termos uma melhor educação, serviços nacionais de saúde fortes, um sistema de segurança social que todos garanta perante as incertezas da vida.

E é por isso que as primeiras medidas apresentadas pela Comissão Europeia visam, precisamente, dar margem orçamental para os Estados poderem investir mais em defesa, sem terem de sacrificar outros investimentos. Foi por isso que aplicaram a cláusula de escape do Pacto de Estabilidade.

No rescaldo da sua presença em Paris no encontro SOS Oceano, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, concedeu uma entrevista à Renascença onde destaca a importância da ambição climática, defesa do Oceano, mas também pela atenção ao Ártico, ao Atlântico e à Ucrânia, passando ainda pela relação entre a Hungria e os restantes 26 Estados-membros que se sentam na mesa a que preside.

No seu discurso em Paris ouvimos uma referência ao facto de a Europa ter o oceano como meta e encarar muito menos o objetivo de ir a Marte ou ir a Lua. Percebo eventualmente onde quer chegar desse ponto de vista, mas quem fala em Marte e Lua também fala no Ártico, que é um oceano, curiosamente. Viu com preocupação estas visitas norte-americanas ao Ártico? A União Europeia não tem de se preocupar?

Não, quer o Ártico, quer o Antártico, são dois elementos fundamentais do Oceano para a estabilização climática. Um dos piores indicadores do impacto das alterações climáticas é o degelo constante que tem contribuído para a elevação do nível das águas do mar, o que põe em risco pequenos estados como as ilhas do Pacífico e das Caraíbas. Põe também em risco as zonas costeiras e num país como Portugal sabemos que já perdemos vários quilómetros quadrados de costa devido ao desgaste produzido pela elevação das águas do mar.

Portanto, a preservação do Antártico e do Ártico é uma questão absolutamente crítica. Obviamente, há uma preocupação acrescida com estes novos interesses e pressões para a exploração dos recursos naturais do Ártico. É uma das razões pelas quais defendemos que deve haver uma pausa na exploração dos recursos naturais, quer dos fundos marinhos, quer também dos polos. É necessário estabilizar os polos para garantir a proteção dos oceanos e a segurança das populações ribeirinhas em todo o mundo.