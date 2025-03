Sondagem das Sondagens. Termina o empate técnico entre AD e PS (pelo menos até sexta-feira)

À terceira sondagem após a queda do Governo, está desfeito o empate técnico e é a AD quem está a subir nas intenções de voto. Com o novo inquérito conhecido esta segunda-feira, a coligação de PSD e CDS já está destacada na Sondagem das Sondagens, agregador da Renascença, e nem a margem de erro aproxima o PS de Pedro Nuno Santos da Aliança Democrática de Luís Montenegro.

O estudo de opinião da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e Jornal de Notícias, agora divulgado, dá 28,2% das intenções de voto à AD, antes da distribuição de indecisos - que foram 18,6% nesta sondagem, bem abaixo dos 40% do inquérito do ICS e ISCTE de há duas semanas.

O PS surge com 22,8%, o que significa que a sondagem mostra um empate técnico com a coligação do Governo - ao contrário do que avançaram alguns dos meios de comunicação que divulgaram a sondagem.

Isto porque, contrariamente ao que têm feito noutras sondagens divulgadas este ano, desta vez TVI, Jornal de Notícias e CNN Portugal não divulgaram o cenário sem a distribuição direta de indecisos e apenas mostraram a distribuição dos mesmos, que dá uma maior vantagem à AD.

No entanto, é sobre os resultados com indecisos que é aplicada a margem de erro. E se, para esta sondagem, a mesma é de 3,16 pontos percentuais, então o resultado máximo do PS é de 26% e o resultado mínimo da AD é de 25%, o que significa que ambas as forças políticas estão em sobreposição.

Para chegar aos valores das intenções de voto sem a distribuição de indecisos, que nenhum dos órgãos de comunicação divulga, a Renascença fez os cálculos tendo em conta a percentagem conhecida de indecisos para esta sondagem, de 18,6%.

De referir que, segundo a sondagem, é junto do eleitorado da AD que se regista o maior número de indecisos, quase 25%. E a mesma é a que entrevistou mais pessoas de todas as sondagens publicadas este ano: 1000 inquiridos, entre 24 e 29 de março.