António Costa à Renascença: "Ideia de que é necessário escolher entre investir em defesa ou em coesão social está errada"

No seu discurso em Paris ouvimos uma referência ao facto de a Europa ter o oceano como meta e encarar muito menos o objetivo de ir a Marte ou ir a Lua. Percebo eventualmente onde quer chegar desse ponto de vista, mas quem fala em Marte e Lua também fala no Ártico, que é um oceano, curiosamente. Viu com preocupação estas visitas norte-americanas ao Ártico? A União Europeia não tem de se preocupar?

Não, quer o Ártico, quer o Antártico, são dois elementos fundamentais do Oceano para a estabilização climática. Um dos piores indicadores do impacto das alterações climáticas é o degelo constante que tem contribuído para a elevação do nível das águas do mar, o que põe em risco pequenos estados como as ilhas do Pacífico e das Caraíbas. Põe também em risco as zonas costeiras e num país como Portugal sabemos que já perdemos vários quilómetros quadrados de costa devido ao desgaste produzido pela elevação das águas do mar.

Portanto, a preservação do Antártico e do Ártico é uma questão absolutamente crítica. Obviamente, há uma preocupação acrescida com estes novos interesses e pressões para a exploração dos recursos naturais do Ártico. É uma das razões pelas quais defendemos que deve haver uma pausa na exploração dos recursos naturais, quer dos fundos marinhos, quer também dos polos. É necessário estabilizar os polos para garantir a proteção dos oceanos e a segurança das populações ribeirinhas em todo o mundo.