Sondagem das Sondagens. Termina o empate técnico entre AD e PS (pelo menos até sexta-feira)

Nos resultados de outros partidos, o Chega registou 12,1% das intenções de voto com indecisos à mistura (e 14,9% sem eles), enquanto a Iniciativa Liberal pode não estar tão acima como se pensava: teve 4,9% das intenções de voto com indecisos, 6% sem eles.

O Livre, por seu lado, mostra estar a crescer e consegue 4,5% das intenções de voto - que se tornam em 5,5% com a distribuição de indecisos. Surgem depois a CDU, com 2,8%, e o Bloco de Esquerda, com 2,2%.

O PAN, com 0,4% sem a distribuição de indecisos, tem menos que o ADN nesta sondagem.

Sondagem das Sondagens. Termina o empate técnico entre AD e PS

Com a sondagem da Pitagórica, o agregador da Renascença mostra o fim do empate técnico entre o Partido Socialista e a Aliança Democrática.

Não só devido ao estudo de opinião, mas também aos outros publicados nas últimas semanas e à mais reduzida margem de erro, que varia de dia para dia, tendo em conta a publicação de estudos de opinião.

Após a publicação da sondagem, a margem de erro de PS e AD ficou-se pelos 1,5 pontos percentuais, com o mínimo da coligação (30,3%) a ser superior ao máximo do PS (29,5%), terminando o empate técnico.

Pelo menos até esta sexta-feira. Isto porque, com a margem de erro a aumentar e caso não sejam divulgadas mais sondagens até lá, a margem superior do PS irá encontrar a margem inferior da AD, levando a nova sobreposição na Sondagem das Sondagens.

Com esta nova sondagem, a AD tem 31,8% das intenções de voto na Sondagem das Sondagens - mais 0,9 pontos percentuais em relação ao que tinha na semana passada. Já o PS regista 28%, caindo uma décima com a atualização do agregador.

O Chega volta a cair, desta vez mais quatro décimas, e tem agora 15,7% das intenções de voto. O resultado fraco da Iniciativa Liberal na sondagem da Pitagórica faz o partido descer 1,2 pontos percentuais, para os 7,2% de intenções de voto.

No pelotão da esquerda, o Livre destaca-se e tem agora 4,2%, subindo quase um ponto, enquanto CDU e Bloco têm 2,8%. O PAN volta a cair e regista 0,6% das intenções de voto na Sondagem das Sondagens.