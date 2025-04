Poiares Maduro: “Montenegro transforma o escrutínio numa ofensa”

É uma das poucas vozes relevantes do PSD que critica sem espinhas o líder do partido. Miguel Poiares Maduro, antigo-ministro Adjunto e para o Desenvolvimento Regional no Governo de Passos Coelho e vice-presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) lamenta que Luís Montenegro olhe para "o escrutínio como uma ofensa" no que toca às perguntas relativas à empresa Spinumviva, mas acredita que a AD vai ter um "reforço eleitoral" no dia 18 de maio. Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do Público, Poiares Maduro - agora ligado à candidatura de Luís Marques Mendes à presidência da República - acredita que em caso de vitória de Gouveia e Melo, pode haver um partido "populista de centro" que pode colocar em causa a "sobrevivência" de PS e PSD, e desafia os partidos a mudar para evitar que isso aconteça. Com uma carreira ligada ao direito europeu, e tendo passado pelo Comité de Governação da FIFA, Poiares Maduro lamenta a falta de transparência e de controlo no mundo do futebol e critica Luís Neves, diretor da PJ, por ter defendido Fernando Gomes em público. Oiça aqui a entrevista a Miguel Poiares Maduro



Lamentamos mas o seu browser deverá ser atualizado de forma a suportar esta funmcionalidade de audio. 0:00 / 0:00

Chegou a lançar a ideia de que todos os partidos deviam ter uma comissão de ética para evitar conflitos de interesse. Pela forma como caiu este Governo, deviam tê-lo ouvido? Há vários episódios na política portuguesa que têm dado razão a essa proposta que eu já fiz há quase dez anos. É muito importante restabelecer a confiança dos eleitores na classe política e um dos instrumentos necessários deveria ser uma comissão de ética dentro dos partidos políticos. Os conselhos de jurisdição só avaliam outro tipo de questões, não aquelas que têm dimensão ética. Parece-me importante que a Entidade para a Transparência tenha também competências para apurar, por exemplo, conflitos de interesse potenciais, não apenas os actuais, e para enviar a quem é nomeado ou começa a exercer um cargo público uma carta com um conjunto de condições que essa pessoa tem de adoptar, desde logo, encerrar empresas, por exemplo, ou criar um trust fund, ou a obrigatoriedade de não intervir em processos que envolvam certos interesses económicos. Os riscos devem ser identificados a priori, com base na declaração de património e do registo de interesses das pessoas. Mas está a falar de uma questão ética e, no caso do primeiro-ministro, este tem colocado sempre a questão no plano judicial, que não fez nada ilegal.

O primeiro-ministro tem dito também que entende que não fez qualquer erro. Eu já defendi que ele devia ter encerrado a empresa, portanto, acho que o simples risco de percepção de conflito de interesse, independentemente de uma avaliação legal ou mesmo ética, devia tê-lo levado, por prudência, a encerrar a empresa. Critiquei também a forma da resposta, porque a forma como respondeu é muito defensiva – dizendo que não devia mais transparência que qualquer outra pessoa, quando, obviamente, se exercemos funções públicas, temos de assumir que devemos mais transparência que qualquer outra pessoa – ou numa lógica muito agressiva face ao escrutínio que lhe foi feito. Os agentes políticos devem ser avaliados do ponto de vista da responsabilidade política, ética e criminal. Um dos problemas em Portugal é que nós confundimos tudo.



O primeiro-ministro continua a ter a mesma atitude de relutância em dar esclarecimentos. Porquê? O primeiro-ministro tinha a ganhar se assumisse uma abordagem mais humilde de reconhecer que errou nessa abordagem. Mas parece-me que se criou um ciclo vicioso, quase uma guerra entre jornalismo e primeiro-ministro, em que o primeiro-ministro, mal, transforma tudo aquilo que são questões de escrutínio numa ofensa. E os jornalistas transformam tudo aquilo que é uma interrogação legítima numa acusação. Luís Montenegro ainda vai a tempo de suspender a actividade da Spinumviva para se proteger desse tipo de problemas no futuro?

Já o devia ter feito. Se Luís Montenegro ganhar as eleições limpa o seu cadastro ético?

Tem uma recuperação de capital político, mas terá de continuar a sujeitar-se ao escrutínio. Se não surgirem mais casos e, se o Ministério Público não se envolver, terá o seu capital político reposto. Se continuarem a existir outros casos e outras circunstâncias, isso estará novamente em causa. As sondagens parecem não penalizar a Aliança Democrática (AD) e o primeiro-ministro. As pessoas não ligam a eventuais problemas éticos dos políticos?

Nas eleições, a decisão de voto tem múltiplas variáveis: a componente ética, a avaliação política. O grau de relevância é sempre relativo face a outras componentes. As sondagens indicam-nos que as pessoas, de certa forma, entendiam que o primeiro-ministro devia ter encerrado a empresa, mas não acham que isso é suficientemente importante para ser determinante no seu voto face a outras variáveis. Acresce a isso que as eleições são também uma escolha entre alternativas. E a outra opção é Pedro Nuno Santos, que também tem questões censuráveis do ponto de vista da responsabilidade ética. Pedro Nuno Santos pode ser o seguro de vida de Luís Montenegro?

As pessoas, criticando certa dimensão do comportamento do primeiro-ministro, preferem este primeiro-ministro e este Governo a Pedro Nuno Santos. O mais provável é que ocorra uma vitória, um reforço até, do resultado eleitoral da AD e de Luís Montenegro. E, nesse caso, o PS deve voltar a viabilizar um Governo minoritário da AD?

Penso que sim, é o que faz sentido numa lógica de reciprocidade entre os dois partidos. E, ao contrário, se for o PS a formar um Governo minoritário?

A lógica deve ser de reciprocidade entre os dois partidos, mas a reciprocidade não é aquilo que o PS tem dito, porque isso é um equívoco. O PS tem dito que está disposto a viabilizar um Governo da AD, se a AD ganhar em circunstâncias que o PS não consegue fazer um outro governo. Ou seja, o PS diz que, se perder, e se conseguir fazer um governo com uma maioria de forças contrárias, aí já está livre de viabilizar. Reciprocidade é o PS voltar atrás naquilo que disse em 2015. Reciprocidade é o PS dizer que governa quem ganhar as eleições, independentemente do resto da composição parlamentar. Não há coligações negativas. Isso sim é reciprocidade. Se o PS aceitar isso, o PSD também deve aceitar, mas isso é uma alteração face àquilo que o PS definiu em 2015.

Então quer dizer que se houver a possibilidade de o PSD conseguir fazer maioria com a Iniciativa Liberal, por exemplo, ficando em segundo lugar, acha perfeitamente legítimo esse governo. Não tendo o PS assumido essa reciprocidade, o PSD deve fazer isso. E Luís Montenegro deve recuar no que disse, por exemplo, nas últimas eleições, em que estabeleceu que só governar se for o mais votado?

Isso é uma pergunta que lhe deve fazer a ele. Se ele assumiu esse compromisso e se ele o assume agora novamente, tem de ser consequente com esse compromisso. Marques Mendes defendeu um entendimento entre PS e PSD para desbloquear um eventual impasse nas eleições. Acha que isso é possível?

Eu gostaria que fosse. Num contexto de crescente fragmentação política e partidária, é muito importante que as duas forças que vão ser fundamentais para assegurar a governabilidade, devido à dimensão que continuam a ter, sejam capazes de assumir alguns compromissos institucionais, por um lado, e até de continuidade de políticas públicas, por outro. Não tem nada a ver com o governo de Bloco Central, que não defendo. É muito importante que PSD e PS tenham consciência da importância de restabelecer a relação de confiança com os eleitores e os cidadãos. Se não o fizerem, é perfeitamente possível que aconteça em Portugal o que está a acontecer noutros países, que é essas forças mais centrais desaparecerem ou serem desafiadas. E não excluo que, por exemplo, se ganhar o almirante Gouveia e Melo as próximas eleições presidenciais, que não necessariamente por iniciativa do almirante, mas por arrasto das forças políticas e da sociedade civil que o estão a apoiar, possa surgir um partido político, de um populismo do centro, que possa colocar em causa a sobrevivência dos dois partidos mais tradicionais. Um novo partido?

Não excluo isso, de todo. Um fenómeno parecido com o PRD.

Com o PRD, na altura, ou como o La République en Marche!, na França. Está a ver alguma personalidade que possa ser líder de um partido desse tipo?

Neste momento não, mas estou a ver entre os potenciais apoiantes do almirante, não vou dizer nomes, muitas pessoas, com trajecto político e desalinhadas, que podem entender que é a oportunidade de voltarem a ter mais visibilidade e mais peso. A centralidade do PS e do PSD no nosso sistema político está muito menos garantida do que no passado. Se esses partidos não se reformarem, não mudarem de vida, vão ter problemas sérios no futuro.

O próximo Presidente da República deve ser mais interventivo no aspecto de exigir garantias de estabilidade a longo prazo e evitar que o país esteja mergulhado em eleições consecutivas? As próximas eleições presidenciais apresentam um paradoxo profundo: por um lado, pela perda de confiança na classe política, os eleitores abrem a porta a alguém que seja visto como vindo de fora da política. Até pode ser alguém cuja prática política seja mais perniciosa do que a dos políticos tradicionais, mas que beneficia desse facto, de ser visto como vindo de fora da classe política tradicional. E, ao mesmo tempo, esta circunstância de termos uma política mais fragmentada e, portanto, com muitas dificuldades de assegurar condições de governabilidade e estabilidade política, vai exigir um Presidente da República com muito conhecimento do funcionamento do sistema político e muita capacidade de interagir com os actores políticos. E Luís Marques Mendes tem isso. É alguém que conhece muito bem o funcionamento do nosso sistema político e pode estar em condições de criar as condições para assegurar a governabilidade, estabilidade e até compromissos entre os actores políticos. Alguém que desconheça a forma como funciona a política e que acha que o Presidente da República vai impor aos partidos políticos determinadas soluções políticas... Acha que o almirante pode ser um amador em Belém?

Não tem esse capital, esse conhecimento, e parece ter alguns dos vícios políticos mais negativos, muda de opinião quando percebe que algo não é muito popular, permanece nesta circunstância que é ser candidato sem se assumir como candidato. Não o assume para não correr o risco de escrutínio a que um candidato presidencial está sujeito.

Marques Mendes fez bem em anunciar tão cedo a sua candidatura presidencial? Fez o que tinha de fazer. Não podia permanecer como comentador. Mas tem falado quase todos os dias em várias acções. Não corre o risco de desgastar a sua imagem para umas eleições que são só no início do ano que vem?

Não, é a forma dele ir comunicando aquilo que entende ser o exercício da função presidencial. Na política portuguesa, sacralizou-se a ideia do silêncio e do segredo. Isso é negativo para a política e para a democracia porque o resultado disso é mais opacidade. É menos transparência. É menos escrutínio. É menos critério de selecção. Quando estava no Governo, lembro-me da obsessão para que não se soubessem propostas antes de serem aprovadas. Qual é a consequência disso? O processo legislativo é muito mais curto. Tem muito menos participação dos outros. Portanto, há uma menor qualidade do próprio processo. A comunicação política em Portugal, infelizmente, prevalece sobre garantir a qualidade das próprias políticas públicas. Como é que olha para esta crise entre Fernando Gomes e Pedro Proença, aparentemente devido a divergências sobre distribuição das verbas das apostas desportivas?

Não sei as razões desta divergência em concreto. Em qualquer caso, era dispensável, em termos do interesse da própria organização e do futebol português que o anterior presidente da FPF [Federação Portuguesa de Futebol] e actual presidente do Comité Olímpico Internacional tivesse enviado uma carta aos seus colegas europeus. Pode ser que Fernando Gomes dê uma explicação que me convença, mas, à primeira vista, não há. Tudo aquilo a que temos vindo assistir a nível do desporto é revelador de uma falha enorme de regulação do fenómeno desportivo. Têm-se multiplicado os casos de escândalos. 25% do desporto mundial está capturado por organizações criminais. Um estudo recente diz que, só no futebol, pensa-se que num ano ocorrerão quase mil milhões de euros em subornos. Temos escândalos de assédio sexual que são apenas a ponta do icebergue. O desporto teve um crescimento enorme na sua dimensão económica e comercial. Tornou-se uma actividade económica das mais ricas do mundo, sem que o seu modelo de governação tivesse evoluído de forma correspondente à sua importância.