Poiares Maduro: “Montenegro transforma o escrutínio numa ofensa”

O primeiro-ministro continua a ter a mesma atitude de relutância em dar esclarecimentos. Porquê?

O primeiro-ministro tinha a ganhar se assumisse uma abordagem mais humilde de reconhecer que errou nessa abordagem. Mas parece-me que se criou um ciclo vicioso, quase uma guerra entre jornalismo e primeiro-ministro, em que o primeiro-ministro, mal, transforma tudo aquilo que são questões de escrutínio numa ofensa. E os jornalistas transformam tudo aquilo que é uma interrogação legítima numa acusação.

Luís Montenegro ainda vai a tempo de suspender a actividade da Spinumviva para se proteger desse tipo de problemas no futuro?

Já o devia ter feito.

Se Luís Montenegro ganhar as eleições limpa o seu cadastro ético?

Tem uma recuperação de capital político, mas terá de continuar a sujeitar-se ao escrutínio. Se não surgirem mais casos e, se o Ministério Público não se envolver, terá o seu capital político reposto. Se continuarem a existir outros casos e outras circunstâncias, isso estará novamente em causa.

As sondagens parecem não penalizar a Aliança Democrática (AD) e o primeiro-ministro. As pessoas não ligam a eventuais problemas éticos dos políticos?

Nas eleições, a decisão de voto tem múltiplas variáveis: a componente ética, a avaliação política. O grau de relevância é sempre relativo face a outras componentes. As sondagens indicam-nos que as pessoas, de certa forma, entendiam que o primeiro-ministro devia ter encerrado a empresa, mas não acham que isso é suficientemente importante para ser determinante no seu voto face a outras variáveis. Acresce a isso que as eleições são também uma escolha entre alternativas. E a outra opção é Pedro Nuno Santos, que também tem questões censuráveis do ponto de vista da responsabilidade ética.

Pedro Nuno Santos pode ser o seguro de vida de Luís Montenegro?

As pessoas, criticando certa dimensão do comportamento do primeiro-ministro, preferem este primeiro-ministro e este Governo a Pedro Nuno Santos. O mais provável é que ocorra uma vitória, um reforço até, do resultado eleitoral da AD e de Luís Montenegro.

E, nesse caso, o PS deve voltar a viabilizar um Governo minoritário da AD?

Penso que sim, é o que faz sentido numa lógica de reciprocidade entre os dois partidos.

E, ao contrário, se for o PS a formar um Governo minoritário?

A lógica deve ser de reciprocidade entre os dois partidos, mas a reciprocidade não é aquilo que o PS tem dito, porque isso é um equívoco. O PS tem dito que está disposto a viabilizar um Governo da AD, se a AD ganhar em circunstâncias que o PS não consegue fazer um outro governo. Ou seja, o PS diz que, se perder, e se conseguir fazer um governo com uma maioria de forças contrárias, aí já está livre de viabilizar.

Reciprocidade é o PS voltar atrás naquilo que disse em 2015. Reciprocidade é o PS dizer que governa quem ganhar as eleições, independentemente do resto da composição parlamentar. Não há coligações negativas. Isso sim é reciprocidade. Se o PS aceitar isso, o PSD também deve aceitar, mas isso é uma alteração face àquilo que o PS definiu em 2015.