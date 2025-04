PS quer incentivar poupança e promete 500 euros para crianças nascidas a partir de 2025

“Abordagem diferente” para a fiscalidade

Habitação, Saúde, custo de vida, fiscalidade. São quatro áreas que terão novidades na atualização do programa eleitoral do PS para as eleições legislativas de 18 de maio, que será apresentado este sábado por Pedro Nuno Santos.

Na reunião da comissão política nacional do PS de quarta-feira, o líder do partido tinha dito isso mesmo aos dirigentes nacionais, tal como a Renascença contou. "Vamos cobrir no programa as áreas que preocupam. Nos rendimentos e impostos vamos ter uma abordagem diferente da direita", disse Pedro Nuno Santos.

É objetivo do líder do PS, segundo disse aos dirigentes nacionais, "reduzir impostos que todos pagam e que pesam mais em quem ganha menos".

De resto, no programa eleitoral de 2024, os socialistas já previam devolver em IRS às famílias com menores rendimentos parte do IVA suportado em consumos de bens essenciais, incluindo às famílias que não pagam IRS e, na atualização do documento, poderão voltar à proposta.

Programa eleitoral permite “outro registo” além do caso em torno do PM

A apresentação do programa eleitoral do PS, este sábado, irá permitir ao partido concentrar-se na apresentação de políticas públicas e centrar o foco na explicação de como pode o partido ser alternativa de Governo, mesmo com as sondagens a apontar um empate técnico ao partido.

Pedro Nuno Santos não tem largado o tema em torno do caso(s) que envolve o primeiro-ministro, insiste que há um problema de ética de Luís Montenegro e até já pediu ao próprio partido que não lhe peça para “facilitar a vida do candidato do PSD”.

À Renascença é dito por um alto dirigente do PS que, este sábado, a apresentação do programa eleitoral permitirá ao partido ter “outro registo”, ou seja, elencar uma proposta que possa garantir que os socialistas se mantêm como alternativa de poder.