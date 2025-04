Portugueses de férias no estrangeiro não vão poder votar nas eleições

Ao contrário das eleições europeias, em que no dia das eleições foi possível votar em qualquer mesa do pais, nas legislativas o voto em mobilidade só pode acontecer no dia 11 de maio.

As inscrições podem ser feitas entre 4 e 8 de maio no Portal do Eleitor . No pedido deve ser indicada a mesa de voto onde o eleitor pretende votar antecipadamente e em mobilidade.

Os eleitores que não conseguirem passar, no dia 18 de maio, pela mesa de voto onde estão recenseados, devem pedir para votar antecipadamente no dia 11 de maio .

Ao contrário do que aconteceu nas eleições europeias do ano passado, nas legislativas não é possível votar em mobilidade dentro do país no dia das eleições e mantém-se a impossibilidade de um cidadão votar no estrangeiro se estiver de férias. Para esses, a única solução é votar antecipadamente em Portugal.

A Comissão Nacional de Eleições já desenhou o calendário para os próximos passos: os pedidos para o voto antecipado , a 11 de maio, devem ser feitos na primeira semana do próximo mês , mas no estrangeiro o processo de voto por correspondência começa em abril .

Wemans realça que no envelope verde "deve ser colocado apenas o boletim de voto" . Este deve ser fechado e colocado no interior do envelope branco, onde deve ser inserida a cópia de um documento de identificação.

À Renascença , o responsável lembra que são enviados dois envelopes: um verde e um branco. Todos os anos a confusão com os dois envelopes, ou a falta da cópia de um documento de identificação, acaba por colocar boletins no lixo.

No entanto, André Wemans lembra que os portugueses que estiverem de férias "não se incluem nestas situações previstas na lei" e que a única solução é "votarem antecipadamente em Portugal". Quem tem planeado ir de férias durante as primeiras semanas de maio "não está abrangido" e não poderá votar.

O voto em mobilidade no estrangeiro para eleitores recenseados em Portugal destina-se apenas para quem está deslocado em desempenho de funções públicas, exercício de funções privadas , em representação de uma federação desportiva, se for estudante ou investigador, se estiver doente e em tratamento e para quem acompanha pessoas nas situações indicadas.

A novidade deste ano é que não é necessário que o documento de identificação seja uma cópia do cartão de cidadão: são aceites as cópias da carta de condução, do passaporte português ou do cartão de eleitor.

O folheto informativo que mostra como deve ser colocado o boletim de voto está disponível no site da CNE.

Ainda para os portugueses a viver no estrangeiro, os eleitores que querem votar presencialmente podem fazê-lo entre o dia 17 e 18 de maio nas mesas de voto que estão a ser ainda fechadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

CNE não comenta ações do Governo

Sobre queixas que têm sido apresentadas nas últimas semanas contra o Governo, a Comissão Nacional de Eleições confirma tê-las recebido, mas sublinha que "não comenta atuações gerais de um Governo ou de outra candidatura".

À Renascença, o porta-voz André Wemans refere que todas as situações são avaliadas "caso a caso", e que para cada são "tomadas decisões consideradas adequadas".

No final de março, o PS apresentou duas queixas na CNE sobre convites para sessões com o Governo que consideram ser publicidade institucional em período eleitoral para as eleições legislativas, com o órgão fiscalizador a acabar por arquivar as mesmas.

Na passada semana, a distrital do Porto do PS também apresentou uma queixa na CNE, depois de um Conselho de Ministros no Porto, na quarta-feira no Mercado do Bolhão, que contou com o apoio de militantes do PSD.

Segundo a lei, a publicidade institucional é proibida a partir do momento em que foi publicado o decreto do Presidente da República que dissolveu a Assembleia da República e fixou a data de 18 de maio para as eleições antecipadas.