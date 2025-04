Portugueses de férias no estrangeiro não vão poder votar nas eleições

A novidade deste ano é que não é necessário que o documento de identificação seja uma cópia do cartão de cidadão: são aceites as cópias da carta de condução, do passaporte português ou do cartão de eleitor.

O folheto informativo que mostra como deve ser colocado o boletim de voto está disponível no site da CNE.

Ainda para os portugueses a viver no estrangeiro, os eleitores que querem votar presencialmente podem fazê-lo entre o dia 17 e 18 de maio nas mesas de voto que estão a ser ainda fechadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

CNE não comenta ações do Governo

Sobre queixas que têm sido apresentadas nas últimas semanas contra o Governo, a Comissão Nacional de Eleições confirma tê-las recebido, mas sublinha que "não comenta atuações gerais de um Governo ou de outra candidatura".

À Renascença, o porta-voz André Wemans refere que todas as situações são avaliadas "caso a caso", e que para cada são "tomadas decisões consideradas adequadas".

No final de março, o PS apresentou duas queixas na CNE sobre convites para sessões com o Governo que consideram ser publicidade institucional em período eleitoral para as eleições legislativas, com o órgão fiscalizador a acabar por arquivar as mesmas.

Na passada semana, a distrital do Porto do PS também apresentou uma queixa na CNE, depois de um Conselho de Ministros no Porto, na quarta-feira no Mercado do Bolhão, que contou com o apoio de militantes do PSD.

Segundo a lei, a publicidade institucional é proibida a partir do momento em que foi publicado o decreto do Presidente da República que dissolveu a Assembleia da República e fixou a data de 18 de maio para as eleições antecipadas.