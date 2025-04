"Não contem connosco". PCP recusa acordo pós-eleitoral com PS

Um ano depois das últimas eleições, com essa experiência acumulada, penso que estou em melhores condições de procurar cumprir e contribuir com o meu papel para esta batalha importantíssima que temos no próximo dia 18 de maio, com a ideia de que não basta mudar protagonistas. É preciso mudar de política, uma política de uma vez por todas ao serviço da maioria, que é isso que falta no nosso país.

Penso que sim, é normal que assim seja, porque essa experiência acumulada dessa prática também de campanha eleitoral, de contacto, que é uma coisa que eu gosto muito, do contacto direto, de estar com as pessoas, de ouvir em primeira mão, de sentir… Sinto-me à vontade nesse terreno.

Nas legislativas de 2024, foi a sua primeira campanha enquanto líder do PCP, estava no cargo há apenas ano e meio. Circulavam piadas sobre o desconhecimento que o público teria do Paulo Raimundo. Está melhor preparado agora para enfrentar esta corrida eleitoral?

A campanha eleitoral da CDU será marcada por contacto com as pessoas, modalidade que é do seu agrado, o digital não será descurado, mas garante que não verão vídeos de Paulo Raimundo a “fazer o pequeno-almoço ou a passear a cadela ‘Mia Cantigas’”.

Nesta entrevista à Renascença , o secretário-geral comunista passa em revista algumas das propostas que estão inscritas no programa eleitoral que será apresentado esta quinta-feira, entre as quais a construção de uma rede pública de creches, redução do IVA da energia e telecomunicações, fixação do preço da botija de gás e valorização da carreira dos professores .

A menos de um mês do arranque da campanha oficial para as legislativas, Paulo Raimundo aponta para um reforço da votação na CDU . Há um ano, a coligação do PCP com o Partido Ecologista “Os Verdes” conseguiu garantir a eleição de quatro deputados, todos do PCP, mas o secretário-geral considera que é “insuficiente” para “dar combate à política de direita”.

Não, não é um discurso para mobilizar. Nós não confundimos desejos com realidades. Nós andamos muito no terreno. Temos a consciência tranquila desse combate que fizemos, até talvez o partido com mais combate político-ideológico a este Governo, [que tem] uma política com a qual estamos em profundo desacordo.

Ainda voltando à primeira parte da pergunta, não tenho dúvida nenhuma que, quando nós exigimos o aumento extraordinário das pensões para o dia 1 de julho, 5% de aumentos para todas as reformas e pensões, 70 euros no mínimo, não resolve o problema todo, mas estamos a corresponder a uma necessidade urgente de uma parte significativa da nossa população.

Vou dar um exemplo concreto. Temos mais de um milhão de pensionistas e reformados no nosso país que ganham menos de 510 euros de reforma ou pensão. É possível falarmos em estabilidade política, esquecendo a instabilidade permanente destes mais de um milhão de reformados, que têm que fazer a vida com menos de 510 euros, alguns com muito menos do que isto? Ora, é isto que é preciso resolver também, não é só isto, mas isto também. É nisto que estamos concentrados.

Nós temos as posições que temos, coerentes, defensáveis, sustentadas, e é com elas que vamos ao combate, com a certeza que, nem sempre, as posições maioritárias foram sempre maioritárias para o resto da vida. Estamos a defender o nosso trabalho, o nosso caminho, construir por baixo, com esta questão de fundo que é ligada à realidade da vida.

Nós tínhamos duas opções: ou contrariávamos princípios, contrariávamos a forma como olhamos para a situação, contrariávamos o mundo em que nos inserimos e, portanto, abdicávamos da visão que temos e íamos à procura de votos, ou mantínhamos os nossos posicionamentos e a nossa coerência com a certeza, no nosso entender, que aquilo que defendemos é o mais certo. Podemos ser muita coisa, agora hipocrisia e cinismo, connosco, não. E não andamos aqui a brincar à política, porque brincar à política é brincar com a vida das pessoas.

Olhe, eu estranho muito que a única força no nosso país, a única - e digo isto não é com satisfação, é até com grande angústia -, que desde a primeira hora, em todos os processos de guerra, inclusive nesses que frisou, aquilo que se empenhou sempre foi procurar acabar com ela e apelar à paz, seja a força que seja considerada prejudicada neste clima internacional muito perigoso em que nós vivemos. Temos de fazer duas opções: é a opção da guerra total, que parece que há uns que querem ir para aí, ou a opção da paz entre os povos. E nós estamos, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma hesitação, na segunda possibilidade.

Mas não reconhece que a política internacional, e quando está a falar da guerra, obviamente que vem à cabeça de todos nós a Ucrânia, a Palestina, e outros pontos do mundo, mas a Ucrânia é o que está mais próximo geograficamente. Não reconhece que a política internacional do PCP é um calcanhar de Aquiles para o partido? Não há necessidades de mudança relativamente à vossa posição?

Há uma outra questão… Nós estamos perante uma situação, é muito visível desde logo na juventude, que é a tentativa de imposição do medo, do receio permanente, da angústia permanente, da impossibilidade de alternativa. Nós confrontamo-nos com apelos hoje de pessoas que acham que o caminho para a nossa juventude é mobilizarem-se para uma guerra. Isso, do ponto de vista da consciência, da pressão, da instalação do medo, podemos dizer que ajuda tudo, menos as forças do progresso.

Depois há também um contexto que não é favorável ao progresso, que não é favorável aos direitos, pelo contrário. Nós damos um firme combate às forças reacionárias, só que o problema não é apenas as forças reacionárias, é as conceções reacionárias que alimentam essas forças. As conceções reacionárias estão muito para lá das próprias forças e esse contexto não é positivo para nós. Está-se a procurar impor andar para trás.

Não fazemos tudo bem, eu tenho a consciência clara que nós não fazemos tudo bem, nem estamos bem, se nós tivéssemos tudo bem não tínhamos tomado decisões importantíssimas, quer na conferência, quer no congresso do partido, para avançar do ponto de vista de maior ligação à vida ainda, maior ligação aos problemas dos salários, aos problemas dos centros de saúde que estão encerrados, à falta de médicos, e, a partir dessa ligação, mobilizar no sentido da exigência. Há aspetos que precisamos melhorar e estamos a procurar melhorar.

Talvez fosse um debate interessante, mas para o qual nós não temos tempo hoje para ir a todas as causas. Um dia que se entenda, terei todo o gosto em fazermos esse debate sobre essa matéria. As causas são muitas, são muito variadas. Eu não queria afirmar que nós não temos responsabilidade disso… temos, teremos alguma responsabilidade disso, mas não é só nossa.

Mas se as preocupações do PCP vão ao encontro das preocupações da maioria, onde é que falha a conversão em votos?

O que é que o PCP consideraria um bom resultado nestas eleições de 18 de maio? Manter o número de deputados?

Não, nós precisamos de ir mais longe. Nós tivemos nas últimas eleições, grosso modo, 205 mil votos e quatro deputados eleitos. Tivemos esse resultado num quadro em que tivemos um Governo da AD com um programa concreto, do qual nunca tivemos expectativas. Esses 205 mil votos e quatro deputados manifestaram-se insuficientes para aquele combate que é preciso dar, quer do ponto de vista da voz da maioria, da voz na exigência dos salários, na exigência das pensões, do acesso à saúde, nos direitos das crianças, a voz presente na Assembleia, quer no combate político contra as propostas que vinham do Governo.

Nós precisamos de mais. Quando digo nós precisamos de mais, vamos chegar no dia 18 de maio, espero eu, satisfeitos e com melhores resultados, mas não é para abanarmos as nossas bandeiras, ficarmos todos contentes. É porque mais força na CDU, mais votos na CDU e mais deputados na CDU é a garantia de duas questões: primeiro, que há aspetos positivos que se concretizam na vida das pessoas e, segundo, que é a força de coragem e de clareza que nunca falhará no combate àquilo que está aí e à agenda perigosa que está aí.

Arriscaria um número de deputados?

Não, não arrisco. Ainda falta um pouco, se calhar mais à frente, serei capaz de voltar a arriscar, mas neste contexto, neste enquadramento internacional e nacional, nesta ofensiva brutal que está em curso, com consequências na vida da maioria, é preciso que nós tenhamos mais força.

Precisamente o enquadramento internacional e nacional que existe, politicamente, o mundo e o país, estão virados à direita. O PCP admitiria um acordo pós-eleitoral à esquerda, com o PS, por exemplo?

[Risos] Há uma coisa que dizemos de forma muito clara. Não basta mudar os protagonistas, é preciso mudar a política. Esta é uma questão de fundo. De que é que nos vale estar a fazer alta teorização sobre acordos e por aí fora, para manter o fundamental da política que está em curso? Para isso não vale a pena. Para isso não contam connosco. É para fazer uma rutura com este caminho, é para abrir um caminho que responda às necessidades da maioria, para libertar o país das mãos dos interesses dos grupos económicos, que essa é a realidade dos nossos factos de hoje? Se for para fazer essa rutura, para abrir um caminho novo, o PCP nunca falhará.

O que é que seria necessário o PS fazer?

Essa pergunta tem de ser feita ao PS. Eu não queria perder muito tempo com isso, mas não há como. Foi o PS que viabilizou o Orçamento do Estado do PSD, com as opções negativas todas que tem, o PS que levou até ao limite das suas possibilidades a aguentar este Governo em funções. Um PS tão empenhado na verbalização do combate em proclamações à política de Carlos Moedas em Lisboa, mas não foi um, nem dois, nem três, foram quatro orçamentos da Câmara Municipal viabilizados pelo Partido Socialista. E, portanto, essa pergunta tem de ser feita ao PS.

Ainda agora vimos uma coisa caricata, se me permite, no programa eleitoral do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos defendeu a fixação do preço da botija do gás. É extraordinário. Estamos de acordo… Aliás, não só estamos de acordo, como propusemos fixar em 20 euros o preço da botija do gás - que é um escândalo, custar o dobro em Portugal do que custa em Espanha. Mas há três ou quatro meses o Partido Socialista votou contra essa nossa proposta na Assembleia da República. A única forma de aspetos positivos, que há também, naturalmente, no programa eleitoral do Partido Socialista ser implementado, não é dando mais força ao PS, por incrível que pareça. É dando mais força à CDU, mais deputados, mais votos, para obrigar o PS a cumprir as promessas que está a fazer.

O PCP e a CDU apresentam esta quinta-feira o seu programa eleitoral. Que propostas, medidas estão inscritas, por exemplo, ao nível dos salários?

Os salários são uma questão central, porque é, de facto, central em toda a vida.

Para dar a resposta, desde logo, não só, mas também, ao aumento brutal do custo de vida. Não podemos nunca deixar de ter em conta que os alimentos subiram 16%, com as consequências que isto tem na vida de quem trabalha, mas em particular dos mais idosos, cuja pensão é para duas grandes rúbricas: alimentação e medicamentos... Este é outro drama, [os medicamentos] também subiram, de forma considerável, o seu custo. Mas os salários é a questão fundamental.

Nós temos propostas muito concretas, até se pode dizer que não são muito criativas, mas são concretas e respondem às necessidades. O aumento do salário mínimo nacional fixá-lo no dia 1 de julho a mil euros, para todos os trabalhadores. Isto implicava que mais de 800 mil trabalhadores tinham aumentos imediatos, de forma considerável; um aumento de 15% para todos os trabalhadores, no mínimo de 150 euros por cada trabalhador.

É o que nós chamamos de choque salarial, uma medida que se impõe face à realidade. Não é uma questão apenas de desejo, apenas uma questão de justiça na distribuição da riqueza que é criada, que já não era coisa pouca. É porque nós temos uma realidade onde temos quase três milhões de trabalhadores, quase 60%, a ganhar menos de mil euros brutos de salário. Ora, o que é que isto implica? Implica uma dificuldade enormíssima na gestão da vida – cada um que faz as contas para perceber o que é que dá –, mas não é só isso. Depois há mais horas de trabalho para tentar compensar, dois e três empregos para tentar compensar as dificuldades do parco salário que ganham. Isto leva a outro problema, que é o aumento das horas de trabalho, aumento da ocupação, muitas dificuldades para gerir a vida e falta de tempo para tudo, inclusive para os próprios filhos.

É o drama que nós temos e para o qual também são necessárias as respostas, nomeadamente esta proposta que temos de uma rede pública de creches, que garanta 100 mil vagas em quatro anos e que tem, curiosamente, o mesmo custo aproximado daquele valor que o Governo e o PS, o Chega e a Iniciativa Liberal decidiram baixar, em IRC para as grandes empresas.