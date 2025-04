Campanha eleitoral. AD vai gastar mais 350 mil euros que o PS

Comparando AD e PS, a diferença é de 355 mil euros, com os socialistas a gastarem menos 400 mil euros em estudos de mercado e agências de comunicação (600 mil euros no total, sensivelmente o mesmo do ano passado), mais 150 mil euros em comícios (650 mil no total, mas menos 100 mil euros que em 2024), mais 50 mil euros em cartazes e mais 100 mil euros em brindes - 300 mil e 180 mil no total, respetivamente. O Chega, que duplica o seu orçamento para estas eleições, em relação ao das últimas legislativas, vai gastar 1,6 milhões. 800 mil euros são recolhidos através de subvenções estatais e outros 800 mil euros vindos do partido, segundo o orçamento de campanha entregue à ECFP. Deste valor, mais de metade será destinada a cartazes (500 mil euros) e comícios e espetáculos (350 mil euros). O partido é também quem tem mais dinheiro orçamentado em brindes - 250 mil euros -, além de 350 mil euros previstos em custos administrativos. Por categorias, a AD lidera nos gastos previstos em estudos de mercado e custos administrativos, enquanto o Chega será o partido a gastar mais em cartazes e brindes e o PS será o partido que prevê gastar mais em comícios e propaganda digital.

Entre os outros partidos, a Iniciativa Liberal prevê gastar 575 mil euros - menos 70 mil euros que nas eleições do ano passado -, o Bloco de Esquerda 460 mil euros (cerca de menos 50 mil euros) e a CDU 595 mil euros (menos 190 mil euros que nas eleições do ano passado). O Livre, com um bom resultado nas últimas legislativas, viu o orçamento de campanha engordar em 54.500 euros, com um total de 150 mil euros previstos. O PAN terá o mesmo orçamento do Livre, menos 55 mil euros que nas últimas eleições. O partido com menor orçamento é o MPT - Partido da Terra, com zero euros, enquanto o PTP - Partido Trabalhista Português orçamentou apenas 100 euros. Três partidos - o Volt, o ADN e o Nós, Cidadãos - não entregaram o seu orçamento de campanha à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. No total, os partidos preveem gastar 8,5 milhões de euros. Ou seja, mais 175 mil euros do que nas eleições do ano passado.