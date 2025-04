Sondagens. AD lidera entre os jovens, PS fica atrás do Chega

Entre forças políticas, e apesar de a AD liderar as intenções de voto no geral, o Chega lidera entre os jovens, com 17%. A coligação do PSD surge depois com 16% e a Iniciativa Liberal tem 14%. O PS aparece com apenas 9%, enquanto o Livre tem 8% e o Bloco de Esquerda 7%.

Nas últimas eleições, segundo o estudo pós-eleitoral do ICS e ISCTE, a AD foi o partido com mais votos (28%), seguida de perto do Chega, que teve no eleitorado jovem (25%) a principal alavanca para um bom resultado. Na faixa etária dos 18 aos 34 anos, o PS teve apenas 13%, enquanto a Iniciativa Liberal teve 11% mais do dobro da percentagem global.