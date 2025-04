Sondagens. AD lidera entre os jovens, PS fica atrás do Chega

Os socialistas estão depois, com 12,6% , ao lado da Iniciativa Liberal, que aparece com 11,4% das intenções de voto dos eleitores com menos de 35 anos.

No conjunto dos resultados, a AD surge na frente, com 20,3% das intenções de voto dos jovens , seguido do Chega, que tem 17%. Antes de encontrarmos o PS, surgem os indecisos que, se fossem um partido, seriam a terceira força política entre os mais jovens, com 14%.

Falta cerca de um mês para as legislativas e, historicamente, um em cada três jovens ainda não sabe em quem votar. Pelo contrário, mais de 80% dos idosos já têm o seu voto decidido. As sondagens deste ano mostram um crescimento dos indecisos entre os mais novos — e uma queda do PS e do Chega -, ao mesmo tempo que socialistas surgem à frente de sociais-democratas no eleitorado mais velho.

Mais abaixo estão Livre, com 6,5%, e Bloco de Esquerda, com 5,5%, partidos que têm um melhor resultado nas intenções de voto entre os jovens do que entre os mais velhos. O mesmo não pode dizer a CDU, que não vai além dos 1,2% nas sondagens entre os eleitores com 18 a 34 anos.

A mais recente sondagem do CESOP, que foi também o barómetro com maior amostra a ser divulgado este ano, mostra 18% de indecisos entre os jovens — mais do que a intenção de voto em qualquer partido.

Entre forças políticas, e apesar de a AD liderar as intenções de voto no geral, o Chega lidera entre os jovens, com 17%. A coligação do PSD surge depois com 16% e a Iniciativa Liberal tem 14%. O PS aparece com apenas 9%, enquanto o Livre tem 8% e o Bloco de Esquerda 7%.

Nas últimas eleições, segundo o estudo pós-eleitoral do ICS e ISCTE, a AD foi o partido com mais votos (28%), seguida de perto do Chega, que teve no eleitorado jovem (25%) a principal alavanca para um bom resultado. Na faixa etária dos 18 aos 34 anos, o PS teve apenas 13%, enquanto a Iniciativa Liberal teve 11% mais do dobro da percentagem global.