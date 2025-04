Redes sociais: AD pode limitar número de horas e conteúdos a que crianças podem aceder

A Aliança Democrática (AD) propõe no programa eleitoral a regulamentação do consumo de redes sociais por crianças até aos 12 anos de idade. Em debate na Renascença, entre os cabeças de lista pelo Porto na legislativas de 18 de maio, Paulo Rangel revelou que essaou ainda por

Rangel admite que este é um assunto que pode levantar alguma polémica porque implica mexer com a liberdade individual de cada criança e da família, mas avisa que é preciso colocar barreiras porque em causa está a proteção dos menores.

“À medida que o mundo virtual se torna cada vez mais real e mais interativo com a realidade, também vai ser necessário ter barreiras, e criar vigilâncias, é disso que nós estamos aqui a falar, estamos a falar da proteção de menores”, diz Paulo Rangel.

O dirigente do PSD considera que este não deve ser um tema tabu, que é preciso saber lidar com o mundo digital onde regulamentar o consumo pelas crianças mais novas.

“Eu acho que isto não pode ser um tema de tabu, é extremamente delicado, porque estamos a mexer também com as liberdades e as crianças também têm que contactar com algumas coisas que são, ao longo da sua vida, um pouco mais perigosas, isso também faz parte do seu próprio processo de aprendizagem. Tudo isto aqui é muito difícil, mas tem de haver regulação no mundo digital”, refere Paulo Rangel.

É consensual impor regras ao uso de telemóvel nas escolas até aos 12 anos

Em outubro do ano passado, o PSD e o CDS chumbaram um projeto-lei do Bloco de Esquerda que proibia o uso de telemóveis nas escolas para crianças até aos 12 anos, alegando que esse é uma decisão que cada escola deve tomar. Seis meses depois, o programa eleitoral da AD prevê aplicar essa proibição e Paulo Rangel saúda a mudança de posição do seu partido.

“Deve haver autonomia nas escolas, para muitas matérias, mas não há dúvida de que, enfim, qualquer pessoa que seja professor, percebe que os telemóveis são um fator altamente distrativo do processo de aprendizagem e, portanto, que nós precisamos, de ter regulação nessa área. E quando falamos de crianças até aos 12 anos, julgo que uma medida de proibição absoluta não é desproporcional, faz todo sentido”, defende o candidato da AD.