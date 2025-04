Rui Rocha recusa motosserra orçamental de Milei e cortes de Musk: “Não faz sentido nenhum”

O que é que é preciso para a IL se aproximar realmente do PSD e da AD?

Temos um programa claro e eu creio que as eleições, o caminho para as eleições é, sobretudo, o momento de apresentar esse programa e não tanto de estarmos preocupados com dias seguintes. Sobre o dia seguinte, a IL já manifestou várias vezes o seu sentido de responsabilidade. Tendo muitas críticas ao Governo da AD, nomeadamente à condução do processo que levou à queda do Governo, nos fez votar a favor de uma moção de confiança, porque entendemos que não era o momento de abrir um caminho para eleições com uma crise política inerente.

Percebemos que a governabilidade do país é um interesse dos portugueses, estaremos nesse momento perfeitamente alinhados com esses interesses dos portugueses. Mas este é o momento de dizer ao que vimos, porque eu não me interesso que os portugueses votem na IL apenas porque oferecemos estabilidade ou governabilidade, isso parece-me pouco, parece-me escasso, temos de aspirar a mais. Quero que os portugueses reforcem a sua votação na IL porque temos uma visão de mudança para o país e aí a AD também falhou e demonstrou que não tem a capacidade reformista,

E fazer parte de um eventual governo de direita e de centro-direita é uma ambição?

A ambição do líder da IL é ser totalmente transparente com os portugueses e dizer, o nosso caminho é claro, nós queremos uma redução clara dos impostos para as pessoas e para as famílias, porque isso é a forma de terem mais dinheiro no bolso as famílias e de criarmos competitividade para as empresas, rompendo o ciclo de estagnação, o ciclo de decadência de Portugal. Já percebemos que a AD não muda nada de especial no país. Se as pessoas querem mudança e se querem capacidade de intervenção nessa mudança do país, votem na IL. Depois, a IL com esse peso acrescido que estamos a pedir para influenciar as políticas do país, será responsável e será comprometida com as soluções de governabilidade do país.

Se me perguntam, se “a Iniciativa Liberal tem quadros, tem capacidade para em áreas fundamentais do país trazer essa mudança, são só as políticas ou tem também as pessoas?” Seguramente que temos os quadros, a ambição, a competência para fazer transformação no país. Agora, não pode tolher-se esta mensagem de mudança que queremos ter só porque há um dia seguinte.