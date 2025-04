Inês Sousa Real quer que crimes de violação passem a ter apenas pena efetiva

Em entrevista à Renascença, Inês Sousa Real propõe que a violação passe a ser considerado um crime público, que a moldura penal deste crime seja reforçada e que passe a ter apenas pena efetivas. “Crimes de violência doméstica, crimes de violação, não podem ter a aplicação da pena suspensa”, diz a porta-voz do PAN.

Inês Sousa Real apresenta o programa eleitoral do PAN, no sábado, em vésperas de arrancar o período de campanha oficial para as eleições de 18 de maio. Propõe para a Habitação a reabilitação dos imóveis do Estado e na política fiscal quer o fim da isenção sobre os produtos petrolíferos.

A porta-voz do PAN acredita ainda que, após as eleições, o Presidente da República irá chamar a formar governo a “maioria com mais capacidade de estabilidade” e mostra-se contra a possibilidade de uma solução política de tipo bloco central.

Dos partidos com atual representação parlamentar, apenas o PAN não apresentou o programa eleitoral. Isso é porque considera que já ninguém vota a olhar para os programas eleitorais ou tem estado à espera de conhecer os outros programas ou a razão é de que toda outra?

É, precisamente, por todas as razões menos as que referiu. Apesar de estarmos num ato eleitoral muito curto, queríamos garantir a participação cidadã, ouvir novamente a academia e rever o programa. Vamos apresentá-lo oficialmente no dia 3 de maio e até lá temos estado a entregar em mãos os vários eixos que compõem este programa. Começámos com a APAV, onde entregámos o compromisso Violeta de combate à violência doméstica ou o abuso sexual contra mulheres, mas também contra crianças. É um conjunto de compromissos a que daremos prioridade e que vão dar entrada no Parlamento após o dia 18 de maio.

Por exemplo, tornar o crime de violação um crime público, garantir que no seguro-habitação se incluem as respostas de alojamento de emergência e que é coberto esse mesmo alojamento de emergência das vítimas de violência doméstica para que não tenham que ficar reféns em casa junto dos agressores ou até mesmo a pensão para os órfãos da violência doméstica, que é um valor completamente indigno. Falamos de 179 euros que neste momento é dado a esses jovens que perdem a mãe e também o pai fruto da violência doméstica porque queremos que o mínimo que seja atribuído seja o IAS para que haja o mínimo de dignidade para estes jovens que perdem fruto da violência doméstica às suas mães.

Sobre o crime público de violação e tendo em conta o recente caso de uma violação em grupo que foi depois partilhada nas redes sociais e em que não houve qualquer tipo de denúncia. Essa inexistência de denúncia também podia ser criminalizada?

No caso das plataformas, entendemos que deve haver responsabilidade criminal se não houver de imediato a remoção dos vídeos das plataformas da internet. Quando defendemos que a violação deve ser crime público entendemos que há, de facto, uma responsabilidade social de darmos todos resposta a este tipo de crime.

A responsabilidade não pode ser apenas da vítima, quer de participar, quer de atuar e daí a emergência de tornarmos isto como crime público, para que do ponto de vista formal e jurídico o Ministério Público possa atuar logo que tem conhecimento, mas também porque tem que ser um compromisso de toda a sociedade erradicarmos este tipo de violência.

O caso da jovem em Loures que viu o vídeo partilhado vem demonstrar que os números que nós temos, os 10% de aumento dos crimes de violação, não são apenas números, são casos bem reais e, infelizmente, não é caso único. Tivemos também agora recentemente uma sentença de um militar que partilhou também um vídeo de violação com os colegas e que teve apenas uma pena de 7 anos e que é manifestamente insuficiente.

O PAN quer o reforço da moldura penal para esses casos?

Sim. O sinal que está a ser dado às vítimas é que não vale a pena a denúncia porque as penas são suspensas. Queremos o reforço da moldura penal e que se deixe de ter um mecanismo de suspensão. Para isso precisamos, de facto, de aumentar por um lado as penas e por outro afastar os pressupostos de suspensão das penas que, normalmente, é até crimes praticados com uma moldura até 5 anos, temos de afastar esse tipo de crimes.

Crimes de violência doméstica, crimes de violação, não podem ter a aplicação da pena suspensa. E o mesmo em relação àquilo que aconteceu com um juiz a entender que um homem adulto de 33 anos que pediu a uma jovem de 13 anos para mostrar as suas partes íntimas não é crime. Isto é absolutamente inaceitável.

Propomos no nosso programa que haja mais formação para os magistrados, para os operadores judiciais, para os órgãos de polícia criminal e que haja uma rede nacional de apoio às vítimas para que possam existir guias de boas práticas.

O PAN tem defendido a redução do IRC. Aproxima-se mais da opção de Pedro Nuno Santos de que não pode ser uma descida transversal ou da proposta da AD que, neste momento, propõe uma redução de 15% no IRC?

O PAN defende que, até ao final da legislatura, o IRC possa descer para os 17% e queremos garantir também, o fim das borlas fiscais para empresas que mais lucram e poluem, como é o caso da isenção sobre os produtos petrolíferos e dos 300 milhões de euros que todos os anos no Orçamento vai para este tipo de empresas.

Queremos garantir também que, pela positiva, há benefícios fiscais para empresas com boas práticas, que paguem os passes sociais aos trabalhadores, que paguem as creches dos seus funcionários, porque entendemos que a justiça fiscal tem que ser uma justiça alinhada com a justiça social e ambiental.

Na habitação, o PAN tem propostas de medidas específicas de apoio aos jovens para a aquisição de casa própria. Como é que vê, por exemplo, a proposta do PS de uma dotação anual financiada pela Caixa Geral de Depósitos para a construção de habitação pública?

É preciso com urgência apostarmos na construção, para que haja mais imóveis no mercado e permitirmos assim baixar os preços, porque se a oferta é escassa, as leis do mercado aqui funcionam como todos nós aprendemos na escola e nas universidades.

Temos de garantir também que, a curto prazo, exista disponibilidade de património do Estado. Nós temos 10 mil imóveis do Estado que estão fechados e que não estão colocados ao serviço da população. O que o PAN defende é a reabilitação deste património imóvel do Estado para ser colocado à utilização da população. Em simultâneo, propomos baixar o IVA da reabilitação para que o setor da construção possa ser incentivado a aproveitar o que já existe.

No que diz respeito à habitação, a medida de Pedro Santos peca apenas num aspeto. Nós acompanhamos que possa reverter de alguma forma os lucros da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para as políticas de habitação, mas lamentamos é que o PS não tenha acompanhado o PAN na proposta para o regime bonificado para os mais jovens e aqui a CGD deveria ser mais competitiva, não apenas nos jovens, mas também na oferta de empréstimos para as famílias.