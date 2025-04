Debate. Pedro Nuno Santos acusa Governo de "falhar" no apagão, Montenegro diz que PS "não tem autoridade moral"

[em atualização]

A resposta do Governo ao apagão elétrico que deixou Portugal sem eletricidade, na passada segunda-feira, abriu o debate televisivo desta quarta-feira entre os líderes do PS e do PSD.

Pedro Nuno Santos considera que o executivo AD "falhou" em toda a linha em matéria de "coordenação e comunicação".

"Ao Governo pedia-se comunicação e coordenação e falhou nessa missão. Não é caso único, já tinha falhando noutras crises: greve do INEM e os incêndios de 2024", acusou o secretário-geral socialista.

Na resposta, o líder do PSD afirmou que Pedro Nuno Santos "não tem autoridade moral para falar", porque quando teve responsabilidades governativas anunciou um novo aeroporto à revelia do primeiro-ministro e o país até estava "numa situação normal".

Luís Montenegro rejeita falhas na comunicação e sublinha que o Sistema de Segurança Interna (SSI) "funcionou" e a Proteção Civil esteve a coordenar todas as operações, nomeadamente de combustível para os geradores nos serviços essenciais, como hospitais.

"Em alguns casos houve uma gestão mais imediata, mas com bons resultados". O líder do PSD e primeiro-ministro diz que os serviços essenciais foram assegurados.

"Isso resultou e tivemos zero mortos, ao contrário do que aconteceu em Espanha", sublinhou.