Debate. Pedro Nuno Santos acusa Governo de "falhar" no apagão, Montenegro diz que PS "não tem autoridade moral"

[em atualização]

A resposta do Governo ao apagão elétrico que deixou Portugal sem eletricidade, na passada segunda-feira, abriu o debate televisivo desta quarta-feira entre os líderes do PS e do PSD.

Pedro Nuno Santos considera que o executivo AD "falhou" em toda a linha em matéria de "coordenação e comunicação".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Ao Governo pedia-se comunicação e coordenação e falhou nessa missão. Não é caso único, já tinha falhando noutras crises: greve do INEM e os incêndios de 2024", acusou o secretário-geral socialista.

Na resposta, o líder do PSD afirmou que Pedro Nuno Santos "não tem autoridade moral para falar", porque quando teve responsabilidades governativas anunciou um novo aeroporto à revelia do primeiro-ministro e o país até estava "numa situação normal".

Luís Montenegro rejeita falhas na comunicação e sublinha que o Sistema de Segurança Interna (SSI) "funcionou" e a Proteção Civil esteve a coordenar todas as operações, nomeadamente de combustível para os geradores nos serviços essenciais, como hospitais.

"Em alguns casos houve uma gestão mais imediata, mas com bons resultados". O líder do PSD e primeiro-ministro diz que os serviços essenciais foram assegurados.

"Isso resultou e tivemos zero mortos, ao contrário do que aconteceu em Espanha", sublinhou.

Falta "ambição" ao programa do PS, falta "vergonha" ao programa da AD

Falando sobre um segundo tema, o debate avançou para a economia e para as previsões macroeconómicas dos dois partidos. Enquanto Pedro Nuno Santos considerou que o programa socialista é "mais prudente" e "mais cauteloso" que o da AD, Luís Montenegro afirmou que "falta ambição" ao programa do PS.

Começando a falar primeiro, o líder do PS referiu que o programa socialista, que inclui um IVA zero para um cabaz de bens essenciais, a redução do IVA na eletricidade e do IUC e do preço do gás de botija, tem em conta as previsões económicas das instituições internacionais, ao contrário do programa da AD, que chama de "embuste".

"O que a AD faz é artificialmente colocar taxas de crescimento que não são previstas por nenhuma instituição internacional para depois terem um programa com um nível de despesa muito mais alto que o nosso. Fizemos a opção de baixar os impostos que toda a gente paga e que pesam mais nas famíias que ganham menos. o IVA Zero permite custam", afirmou Pedro Nuno Santos.

“Não prometemos tudo a todos. Mas aquilo que prometemos é, de facto, para todos”, indicou, considerando que a "grande diferença" para a proposta de Montenegro e da AD é que esta "dirige-se a uma minoria da população e uma minoria das empresas".

Para exemplificar que a proposta é "impossível de concretizar", Pedro Nuno Santos apontou que Luís Montenegro tem "duas faces": uma durante a campanha eleitoral e uma face diferente para Bruxelas

"Está a fazer o mesmo que fez há um ano atrás: a apresentar taxas de crescimento que não são previstas por ninguém. Mas depois em Bruxelas, mostra taxas inferiores a 2%. Também estamos nestas eleições a votar a seriedade de um líder de Governo", concluiu.

Montenegro esquivou-se dos números sobre o cenário macroeconómico da AD e falou da seriedade de Pedro Nuno Santos, que acusou de falar de uma "confusão" que "se não é propositada, é incompetência pura".

O primeiro-ministro explica que o programa para Bruxelas não inclui “políticas invariantes”, que não têm em conta o "efeito positivo que as decisões políticas podem ter nos próximos anos".

"Como o Partido Socialista não transforma nada, também não vê taxa de crescimento. O nosso programa, ao contrário daquilo que Pedro Nuno Santos menciona, decorre do efeito que as nossas políticas vão provocando", afirmou Montenegro, considerando que a “grande pedra de toque” do Governo é o investimento.

"Estamos a fazer a reforma do sistema de saúde, da habitação, da educação, da mobilidade, a pensar no crescimento económico. Nós temos de mudar o Estado e a economia para que seja mais produtiva. “Sendo mais produtiva, cria mais riqueza. Criando mais riqueza, dá mais rendimento. e dando mais rendidento, dá mais meios ao Estado", afirmou Montenegro.

Em resposta, Pedro Nuno Santos afirmou que a política de IRC do PS é “mais inteligente”, com a redução do imposto para empresas que dão um “bom destino aos seus lucros”. “O que a AD propõe é a redução do IRC de forma igual, sem critério, independentemente das empresas distribuírem os seus lucros pelos acionistas ou reinvestir os lucros”, terminou.

"Saúde é a área de maior falhanço do Governo"

Luís Montenegro considera que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está melhor desde que assumiu a liderança do Governo, e lamenta a herança pesada deixada por oito anos de executivos socialistas de António Costa e Pedro Nuno Santos.

"Prometi um programa de emergência e cumpri. Já cumprimos 80% das medidas urgentes e prioritárias", declarou o primeiro-ministro.

Questionado sobre uma data para todos os portugueses terem médico de família, Luís Montenegro não se comprometeu com uma data.

"Com a adoção de Unidades de Saúde Familiar de modelo B e C, com o reforço da contratação, eu quero no mais rápido prazo possível cumprir esse desígnio. Não avanço uma data concreta porque não tenho elementos para o fazer", afirmou.

O secretário-geral do PS faz um diagnóstico negro do estado do SNS e acusa Luís Montenegro de falhar promessas.

“Esta é a área de maior falhanço do Governo da AD e por responsabilidade pessoal de Montenegro, que prometeu resolver os problemas rapidamente. Temos mais pessoas sem médico de família hoje em dia”, disse Pedro Nuno Santos.

Melhorar a progressão na carreira e os salários no setor da Saúde são receitas partilhadas pelos líderes do PS e PSD, que divergem relativamente a parcerias público-privadas (PPP) no setor.

Luís Montenegro acusa o PS e a esquerda de ter um "dogma" contra as PPP na saúde, uma tese rejeitada por Pedro Nuno Santos: "Não temos dogma, mas é preciso fundamentação. Prefiro em primeiro momento dar mais autonomia de gestão às administrações dos nossos hospitais".





Spinumviva, o "coelho da cartola" que é "gozar com quem trabalha"

Um tema que inevitavelmente chegaria a este debate foi o da Spinumviva. Horas antes do debate, o Expresso revelou que à meia-noite, o primeiro-ministro entregou ao Tribunal Constitucional uma nova versão da sua declaração de interesses, que inclui sete novos clientes da empresa familiar.

Referindo que "a Spinumviva é Luís Montenegro", Pedro Nuno Santos lembrou todo o caso.

"Ficámos todos a saber que Luís Montenegro, como primeiro-ministro, continuou a receber dinheiro de algumas empresas. E digo isto com a consciência que a Spinumviva é Luís Montenegro. Foi Luís Montenegro que criou a empresa, que angariou os clientes e é por Luís Montenegro que os clientes lá estão", afirmou, recordando que um deles, o grupo Solverde, tem interesses com o Estado, e mencionando o tema da gasolineira, o inquérito-crime a decorrer no DIAP do Porto, a sociedade de advogados da qual Montenegro fez parte e a fornecedora do betão para a casa construída por Luís Montenegro.

O líder do PS classificou a movimentação desta quarta-feira, com a revelação de sete clientes da Spinumviva que não eram conhecidos, de "coelho da cartola" que o primeiro-ministro tentou tirar antes do debate desta quarta-feira.



“É inaceitável. É gozar connosco. É gozar com os portugueses, gozar com quem trabalha, o que Luís Montenegro fez umas horas antes deste debate, quando tinha esta informação há dois meses e decidiu atirar o país para eleições", afirmou, indicando que Montenegro "não tem idoneidade para o cargo que ocupa" e que é "o principal fator de instabilidade política em Portugal".

Em resposta, Montenegro diz que não tornou pública qualquer interação com a Entidade para a Transparência, nem confirmou a notícia do Expresso. O primeiro-ministro refere que contactou hoje a Entidade para a Transparência e que a informação revelada não é da sua responsabilidade, uma vez que não teve autorização dos clientes para publicitar a informação

“Eu não acumulei as funções de primeiro-ministro com outra atividade. Não recebi um único euro de nenhuma entidade privada, não é desde que sou primeiro-ministro, é desde que sou presidente do PSD”, afirmou.

Montenegro lembrou as declarações de rendimentos que divulgou e classificou de “lamentável e deplorável” as declarações de Pedro Nuno Santos, que descreve como uma “exploração de insinuações gratuitas”, não negando que surjam mais notícias sobre a Spinumviva nas próximas semanas.

“Pedro Nuno Santos não tem vida cívica, não tem vida profissional nem tem vida empresarial para falar de mim assim”, atacou o primeiro-ministro.

Há um programa para privatizar a Segurança Social?

Continuar a valorizar as pensões, sobretudo as mais baixas, é uma promessa comum de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos na corrida para as legislativas de 18 de maio.

Mas durante a parte do debate dedicada à Segurança Social, o líder do PS acusou o PSD de ter um "plano para privatização parcial do sistema de pensões".

“Valorizamos os pensionistas e há uma coisa que nunca faremos: é grupos de trabalho presididos por pessoas que querem entregar parte do sistema público de pensões a privados. O Governo criou um grupo que está a estudar a reforma do sistema de Segurança Social e tem um presidente [Jorge Bravo] que tem posições muito sólidas sobre o programa de pensões", avisa Pedro Nuno Santos.

Na réplica, Luís Montenegro disse que a "palavra-chave é tranquilidade e valorização" em matéria de pensões.

O primeiro-ministro acusou o adversário de falta de "seriedade" e de usar "demagogia", garantindo que não tem qualquer plano para privatizar parcialmente a Segurança Social na próxima legislatura.

“O grupo de trabalho está a analisar um estudo que o Governo de Pedro Nuno Santos elaborou. Não vamos fazer uma alteração ao sistema de Segurança Social nesta legislatura. Se o fizermos será na base de uma posição eleitoral, numa próxima legislatura, se for necessário. Não está em causa", garantiu Luís Montenegro.