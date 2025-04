Debate Pedro Nuno Santos vs. Luís Montenegro marcado por ataques pessoais: "não tem autoridade moral", "não tem idoneidade"

Falta "ambição" ao programa do PS, falta "vergonha" ao programa da AD

Falando sobre um segundo tema, o debate avançou para a economia e para as previsões macroeconómicas dos dois partidos. Enquanto Pedro Nuno Santos considerou que o programa socialista é "mais prudente" e "mais cauteloso" que o da AD, Luís Montenegro afirmou que "falta ambição" ao programa do PS.

Começando a falar primeiro, o líder do PS referiu que o programa socialista, que inclui um IVA zero para um cabaz de bens essenciais, a redução do IVA na eletricidade e do IUC e do preço do gás de botija, tem em conta as previsões económicas das instituições internacionais, ao contrário do programa da AD, que chama de "embuste".

"O que a AD faz é artificialmente colocar taxas de crescimento que não são previstas por nenhuma instituição internacional para depois terem um programa com um nível de despesa muito mais alto que o nosso. Fizemos a opção de baixar os impostos que toda a gente paga e que pesam mais nas famíias que ganham menos", afirmou Pedro Nuno Santos.

“Não prometemos tudo a todos. Mas aquilo que prometemos é, de facto, para todos”, indicou, considerando que a "grande diferença" para a proposta de Montenegro e da AD é que esta "dirige-se a uma minoria da população e uma minoria das empresas".

Para exemplificar que a proposta é "impossível de concretizar", Pedro Nuno Santos apontou que Luís Montenegro tem "duas faces": uma durante a campanha eleitoral e uma face diferente para Bruxelas

"Está a fazer o mesmo que fez há um ano atrás: a apresentar taxas de crescimento que não são previstas por ninguém. Mas depois em Bruxelas, mostra taxas inferiores a 2%. Também estamos nestas eleições a votar a seriedade de um líder de Governo", concluiu.

Montenegro esquivou-se dos números sobre o cenário macroeconómico da AD e falou da seriedade de Pedro Nuno Santos, que acusou de falar de uma "confusão" que "se não é propositada, é incompetência pura".

O primeiro-ministro explica que o programa para Bruxelas não inclui “políticas invariantes”, que não têm em conta o "efeito positivo que as decisões políticas podem ter nos próximos anos".

"Como o Partido Socialista não transforma nada, também não vê taxa de crescimento. O nosso programa, ao contrário daquilo que Pedro Nuno Santos menciona, decorre do efeito que as nossas políticas vão provocando", afirmou Montenegro, considerando que a “grande pedra de toque” do Governo é o investimento.

"Estamos a fazer a reforma do sistema de saúde, da habitação, da educação, da mobilidade, a pensar no crescimento económico. Nós temos de mudar o Estado e a economia para que seja mais produtiva. “Sendo mais produtiva, cria mais riqueza. Criando mais riqueza, dá mais rendimento. e dando mais rendidento, dá mais meios ao Estado", afirmou Montenegro.

Em resposta, Pedro Nuno Santos afirmou que a política de IRC do PS é “mais inteligente”, com a redução do imposto para empresas que dão um “bom destino aos seus lucros”. “O que a AD propõe é a redução do IRC de forma igual, sem critério, independentemente das empresas distribuírem os seus lucros pelos acionistas ou reinvestir os lucros”, terminou.

"Saúde é a área de maior falhanço do Governo"

Luís Montenegro considera que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está melhor desde que assumiu a liderança do Governo, e lamenta a herança pesada deixada por oito anos de executivos socialistas de António Costa e Pedro Nuno Santos.

"Prometi um programa de emergência e cumpri. Já cumprimos 80% das medidas urgentes e prioritárias", declarou o primeiro-ministro.

Questionado sobre uma data para todos os portugueses terem médico de família, Luís Montenegro não se comprometeu com uma data.

"Com a adoção de Unidades de Saúde Familiar de modelo B e C, com o reforço da contratação, eu quero no mais rápido prazo possível cumprir esse desígnio. Não avanço uma data concreta porque não tenho elementos para o fazer", afirmou.

O secretário-geral do PS faz um diagnóstico negro do estado do SNS e acusa Luís Montenegro de falhar promessas.

“Esta é a área de maior falhanço do Governo da AD e por responsabilidade pessoal de Montenegro, que prometeu resolver os problemas rapidamente. Temos mais pessoas sem médico de família hoje em dia”, disse Pedro Nuno Santos.

Luís Montenegro aproveitou a visita do líder socialista ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para contra-atacar. "Esta manhã, Pedro Nuno Santosfoi ao Santa Maria e o tempo das pulseiras vermelhas foi 0 minutos e as laranjas de 35 minutos".

Melhorar a progressão na carreira e os salários no setor da Saúde são receitas partilhadas pelos líderes do PS e PSD, que divergem relativamente a parcerias público-privadas (PPP) no setor.

Luís Montenegro acusa o PS e a esquerda de ter um "dogma" contra as PPP na saúde, uma tese rejeitada por Pedro Nuno Santos: "Não temos dogma, mas é preciso fundamentação. Prefiro em primeiro momento dar mais autonomia de gestão às administrações dos nossos hospitais".

Spinumviva, o "coelho da cartola" que é "gozar com quem trabalha"

Um tema que inevitavelmente chegaria a este debate foi o da Spinumviva. Horas antes do debate, o Expresso revelou que, à meia-noite, o primeiro-ministro entregou ao Tribunal Constitucional uma nova versão da sua declaração de interesses, que inclui sete novos clientes da empresa familiar.