Quem venceu o debate? Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos?

O último frente-a-frente dos debates para as eleições legislativas de 18 de maio mostrou as diferenças entre o primeiro-ministro e líder da AD, Luís Montenegro, e o líder do PS, Pedro Nuno Santos.

O debate, que teve início às 20h30 nas instalações da NOVA SBE, em Carcavelos, teve transmissão em simultâneo na RTP, SIC e TVI. O debate estava inicialmente previsto para segunda-feira, mas foi adiado para quarta-feira devido ao apagão no país.

Para este domingo, dia 4 de maio, está marcado o debate com os líderes das oito forças políticas com representação parlamentar, às 21h30, no mesmo local.

Na segunda-feira, os mesmos líderes vão estar no debate da rádio, moderado e com transmissão em simultâneo na Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador.