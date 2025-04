Rui Tavares pede "alternativa clara” de Governo e antecipa “pressão muito grande” para juntar PS e PSD

Não creio, porque, desde logo, o Governo da AD, se fosse só isso, era uma coisa, mas não foi só isso. O Luís Montenegro gastou a almofada que tinha, defendemos que uma parte devia servir para acorrer à emergência social, outra parte para guardar para investimento público quando as regras da União Europeia mudarem e Luís Montenegro não quis ouvir falar disso, acabou por ter mais olhos do que barriga, ou seja, não foi só apanhar a fruta madura, foi também aproveitar para gastar esse superávit, fruto do nosso sacrifício, em itens grandes de despesa que nos vão deixar, perante uma possível uma crise económica global, numa situação semelhante à que já tivemos no passado. Isso aí é que é gravoso.

Luís Montenegro, a seguir, fez aquilo que qualquer primeiro-ministro acabado de entrar no cargo poderia fazer. Aproveitou. Os recursos estavam lá, a fruta estava madura, era possível apanhá-la e fê-lo, logo nos primeiros tempos. Acho que nem ninguém leva a mal por isso, nem ninguém pensa que teria feito de outra maneira se estivesse no mesmo lugar.

Não, de maneira nenhuma. Nós andávamos a dizer ao anterior Governo de António Costa que estas eram questões que urgia que fossem resolvidas e para as quais havia recursos, e de facto, como o PS, na sua autossuficiência enquanto Governo, mais ainda com uma maioria absoluta, tinha pouca vontade de dar ouvidos aos outros e de fazer as coisas, procurando antes moldar o calendário da resolução dos problemas ao seu próprio calendário político de uma maioria absoluta de quatro anos, que depois não aconteceu. Deixou esta fruta madura para a AD apanhar.

Há um ano, os temas de campanha andaram à volta da necessidade de repor o tempo integral de serviço dos professores, da equiparação do suplemento da Polícia Judiciária à GNR e à PSP, a valorização das carreiras da Administração Pública, medidas que, de uma maneira ou de outra, aconteceram com o Governo da AD. A AD tirou o discurso ao LIVRE e à esquerda em geral?

O porta-voz do Livre define o Ambiente como uma área “forte” do partido, assim como o Ensino Superior e a investigação ou as áreas da Europa e dos direitos humanos. “Há pessoas que têm o sentido e responsabilidade necessários para servir o país, não só como legisladores, mas, se necessário, como executores”, diz Tavares.

Em entrevista à Renascença , o porta-voz do Livre, Rui Tavares, antecipa uma “pressão muito grande” para “juntar” o PSD e o PS no Governo, se as alternativas entre os blocos de esquerda e de centro-direita não forem “claras”. Aí, diz, o país teria PS e PSD “a acobertarem-se um ao outro”.

O LIVRE propõe a subida do Salário Mínimo Nacional (SMN) até aos 1250 euros em 2029. As empresas aguentam esta subida, tendo em conta a incerteza de que estivemos a falar ainda agora?

Sim, porque esta subida tem um critério, não é apenas um número.

Portugal tem SMN desde a democratização do país e a Espanha também tem SMN desde a democratização do país. Em todos estes anos o SMN português foi sempre no mínimo 80% do espanhol, exceto a partir de 2015 que com a geringonça se aproximou dos 70% do salário mínimo espanhol. Consideramos que isto é grave para a economia portuguesa, é um erro.

Devíamos aproximar mais o nosso SMN ao espanhol?

Exato. Do ponto de vista do investidor internacional, que olha para a economia ibérica como uma economia muito integrada, o que é que vai parecer quando vê um país que tem um SMN mais alto, como a Espanha, que tem aumentado de forma robusta e outro que se tem deixado ficar para trás numa armadilha de salários baixos? Esse investidor vai pensando que para uma produção com mais complexidade, com mais valor acrescentado, mais sofisticada, com uma força de trabalho mais educada, vou para a Espanha e para salários baixos, para uma produção mais simplificada e que não traz tanto valor acrescentado e que não é tão intensiva em termos de produtividade, tenho aqui o país dos salários baixos ao lado. É esse erro de mensagem, até internacional, que nós não queremos que a economia portuguesa cometa. Por isso é importante aproximarmo-nos do SMN espanhol. Respondendo à sua pergunta inicial, porque é que a economia aguenta um SMN português que é 80% do espanhol? Porque aguentou nos anos 70, aguentou nos anos 80, aguentou nos anos 90.

O Governo da AD já iniciou mecanismos para poder passar o limite do défice para a despesa na Defesa. Este investimento é inevitável e é possível, de alguma forma, acelerar também a economia, enquanto há uma incerteza tão grande na política e economia mundiais?

O Livre não defende a saída da NATO, mas defende que estejamos prontos para a eventualidade de a própria NATO ser esvaziada por dentro e que temos uma alternativa, que é a construção de uma comunidade europeia de defesa, que sempre achámos que é a alternativa preferível se a Europa quer levar a sério a sua defesa perante os autocratas de todos os lados, sejam os do Kremlin, seja o da Casa Branca.

E acha que as pessoas compreendem, o cidadão comum compreende essa necessidade de a despesa do país ser canalizada para aí?

O cidadão comum sabe em que mundo estamos, segue as notícias e tem um sentido prático muito grande. E às vezes, tanto políticos como jornalistas, fazemos um mau serviço ao cidadão comum se achamos que as pessoas veem as coisas só pela rama.

As pessoas percebem o suficiente para perceber que a discussão não se coloca em saber se se investe 2% de PIB na defesa, sim ou não. É muito diferente nós estarmos a gastar mais dinheiro em defesa apenas porque Donald Trump o exige. E Donald Trump o exige em armas americanas.

E não o faz porque queira que a Europa esteja mais defendida, pelo contrário. Portanto, ele não está interessado na defesa da Europa, ele está interessado em que paguem e paguem em armas americanas. Aí, o Livre diz, muito claramente, não. Os investimentos em defesa devem ser feitos na autonomia estratégica europeia.

Uma corrida ao armamento?

Não é uma corrida ao armamento, significa uma substituição das compras que se fazem aos Estados Unidos fomentando a indústria europeia. Não é só armas, a Europa precisa de ser menos vulnerável em telecomunicações, em sistemas informáticos, cabos submarinos, cibersegurança, segurança de infraestruturas.

O que acontece se determinadas infraestruturas básicas da nossa administração e da nossa democracia forem atingidas? Se houver um ataque híbrido ou ciber ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, existe outro edifício disponível? O comando das operações passa para onde? E nós aqui em Portugal também não o fazemos.

As questões da segurança e da defesa na Europa, não são questões puramente militares, são questões de envolvimento e de reforço da sociedade civil. Em Portugal, se dissermos às pessoas para armazenarem o suficiente para 15 dias, muitas pessoas, no mês seguinte precisam de ir a esse armazenamento porque o que sobra às pessoas no fim do mês é muito pouco.

Temos de pensar em coisas do tipo: qual é que é o papel da Junta de Freguesia, qual é que é o papel da Cruz Vermelha, qual é que é o papel dos bombeiros voluntários, onde é que devem estar armazenados víveres para serem distribuídos pelo bairro, pela aldeia, pela vila, pela freguesia? Falar de investimentos em defesa e em segurança na Europa é uma coisa muito mais ampla, que tem a ver com a nossa população sentir-se segura.