"Benformoso incomoda porque é no centro de Lisboa”, defende Mortágua

Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, considera que o tema da pressão migratória na Rua do Benformoso, em Lisboa, só existe e “incomoda”, porque esta é uma rua no “centro da cidade”.

Em entrevista à Renascença, a líder bloquista defende que “claro que há guetos” em Portugal e acredita que a Rua do Benformoso só tem sido um tema no debate público por estar perto da “elite que vive no centro da cidade”.

Sobre o caso Spinumviva, Mortágua considera que os problemas de Luís Montenegro são uma “matéria de lei” e vinca que isso “não muda com eleições”.

Passando pela habitação, saúde ou imigração, Mariana Mortágua explica as medidas que o Bloco de Esquerda vai procurar passar durante a campanha eleitoral, e assume que “quer mais deputados”.

O Bloco de Esquerda tem sempre insistido que Luís Montenegro violou o dever de exclusividade ao ter a empresa SpinumViva na esfera familiar. Se a maioria dos portugueses não concordar e voltar a dar vitória à AD, é um assunto em que vão continuar a insistir?

Eu lamento que as eleições tenham sido causadas por este pouco respeito de Luís Montenegro pelas suas funções e pelos deveres associados às suas funções. E, sobretudo, pelo desrespeito pelo dever de transparência e de fornecer informações ao Parlamento, pedidos que recebeu de várias formas ao longo dos últimos meses.

Não me parece que a avaliação sobre a conduta do primeiro-ministro seja apenas uma matéria eleitoral. Eu bem sei que foi essa a estratégia de Luís Montenegro que tentou correr para eleições para tentar evitar um escrutínio parlamentar. Mas há uma matéria de lei.

O primeiro-ministro não pode acumular funções e o primeiro-ministro estava a acumular funções.

O primeiro-ministro fez uma coisa que não podia fazer legalmente. E isso não se muda com as eleições.

Considera que, neste momento, Luís Montenegro, por essas razões que referiu, está num plano ético diferente dos restantes candidatos?

Parece-me que a questão aqui é ética, é moral, mas também é legal. Luís Montenegro não só não cumpriu como não esclareceu e arrastou o país para umas eleições e para uma campanha à boleia da sua empresa pessoal. Nós temos um país com problemas sociais seríssimos para resolver, com questões importantes para discutir sobre o seu futuro - não só do país, da Europa, do mundo - e que está há meses, mas mais intensamente há dias, a discutir a empresa do antigo primeiro-ministro.

Só há um responsável por isto que é Luís Montenegro.

Se os eleitores derem essa vitória [à AD]… Há pouco disse que não limpava, em termos legais, a imagem de Montenegro, mas não está a dar um sinal aos restantes partidos?

Penso que as regras democráticas, o dever e o respeito republicano por essas regras, são muito importantes na avaliação que nós fazemos de todos os candidatos e das pessoas que queremos que nos representem. As pessoas farão a sua avaliação livremente. Eu espero que nessa avaliação seja tido em conta a falta de respeito por essas regras democráticas, por parte de Luís Montenegro, a forma como Luís Montenegro jogou com o papel da sua empresa, como arrastou todo o debate da campanha atrás da SpinumViva.

Eu não introduzi esse tema uma única vez nestas semanas e ainda assim perguntam-me por ele a cada entrevista. Eu gostaria mais alegremente de falar aqui sobre habitação ou sobre salários e sobre outros temas. Mas para além disso, é muito importante que o governo do PSD também seja julgado por aquilo que fez ao longo destes 11 meses e por aquilo que não fez, mas ia fazer.

Estamos a falar obviamente da privatização da saúde, de uma reforma fiscal que pôs mais dinheiro nos bolsos dos mais ricos e que agravou as desigualdades fiscais em Portugal, de uma política de habitação que deixou os preços a subir, independentemente da realidade do país.

Tudo temas que iremos abordar… Em 2019, o Bloco de Esquerda tinha 19 deputados e agora tem cinco. O que é que explica esta queda eleitoral?

O Bloco de Esquerda não perdeu um deputado nas últimas eleições, tem cinco deputados e até ganhou votos face às anteriores. Nestas eleições, esperamos, sabemos, que vamos continuar esse percurso.

[Sei] Por uma razão, que a mim vai aparecendo mais clara à medida que o tempo vai avançando. Parece-me que o Bloco teve a capacidade nesta campanha de impor temas que dizem alguma coisa às pessoas, nomeadamente os tetos às rendas, mas também a questão das grandes fortunas e das desigualdades, do trabalho por turnos, do tempo para viver e isso marcou a campanha já.

Por outro lado, compreendemos também que os tempos são difíceis para a esquerda, para a democracia, para a liberdade e que as próprias campanhas têm de ser diferentes. Os partidos têm de se comportar de forma diferente, têm de ouvir mais as pessoas, sair mais à rua e estamos a procurar fazê-lo, com o porta-a-porta.