Debate legislativas: Imigração provoca ataques à "balbúrdia" do PS e "eleitoralismo" do Governo

[em atualização]

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve debaixo de fogo dos seus adversários no arranque do debate, desta noite na RTP, com os oito líderes com assento parlamentar. O motivo: o caso da empresa familiar Spinumviva.

Questionado se faria tudo igual, Montenegro garante que fez "tudo de boa fé, dentro dos parâmetros da lei e do comportamento ético".

"Não tive nenhum comportamento ilegal, não sou acusado de nenhuma ilegalidade, declarou o líder da coligação AD, que acusou os adversários de não quererem esclarecimentos, mas aproveitar o caso para luta política e partidária.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considera "claro que Luís Montenegro não tem credibilidade e idoneidade necessária para ser primeiro-ministro", na sequência do caso Spinumviva, mas também do "falhanço" da governação, em áreas como saúde ou habitação.

André Ventura, do Chega, considera que Luís Montenegro "não foi transparente e quando soube que ia haver comissão de inquérito" quis evitá-la, lançando o país para eleições antecipadas. Ventura mantém a intenção de realizar uma comissão de inquérito ao caso Spinumviva.

Rui Rocha defende que a Iniciativa Liberal foi o único partido "que não contribuiu para o país ir para eleições" em resultado da moção de confiança espoletada pelo caso Spinumviva. "O Governo não caiu em nome de ideias, de reformas. Ai houve entendimento entre AD e PS. Caiu por razões pessoais", afirma Rui Rocha.

"A IL esteve à altura das circunstâncias, não quer dizer que não seja crítico do processo, mas os interesses dos portugueses estão em primeiro lugar", sublinha o líder dos liberais.



Pelo Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua considera que Luís Montenegro "é vítima apenas das suas escolhas e da falta de noção do que é ser primeiro-ministro" e "arrasta o país para esta ideia de mediocridade que é a normalização da promiscuidade entre política e setor privado".



Paulo Raimundo, da CDU, considera que Luís Montenegro não tem condições para ser primeiro-ministro. "Para nós, o que se sabia há um mês era suficiente para o Montenegro se demitir, tinha uma empresa da qual recebia avenças. havia profunda incompatibilidade."

Rui Tavares, do Livre, sentiu-se enganado por Luís Montenegro: "Ouvi explicações sobre a quinta os terrenos de Montenegro e votei contra a moção de censura e senti-me enganado, porque Luís Montenegro ocultou informação."



Inês Sousa Real considera que Luís Montenegro "é um grande artista" que "conseguiu transformar um problema pessoal num problema do país". Sousa Real considera que as eleições não vão contribuir para esclarecer os portugueses sobre o caso Spinumviva, nem para ilibar Montenegro de "qualquer suspeição que possa existir".

Imigração: PS faz "zigue" e "zague", Governo teve "prazer" em anunciar expulsões

A dinâmica mudou ligeiramente no segundo tema, quando o debate chegou, previsivelmente, ao tema da imigração — um assunto atirado de novo para destaque pelo Governo no sábado, quando anunciou a notificação de mais de 4.500 imigrantes para abandono voluntário do território português.

Questionado sobre a acusação de "trumpização" que fez a Luís Montenegro , Pedro Nuno Santos disse que "a lei é óbvio que é para cumprir" e defendeu que "não há nenhuma novidade naquilo que foi apresentado".

“A AIMA tem feito notificações para abandonos voluntários. Há diferença na forma como um primeiro-ministro de forma propagandística quer apropriar-se do trabalho normal da entidade competente para fazer campanha política na disputa direta com o Chega”, criticou o socialista, para quem esta opção "fragilizou a posição de milhares de emigrantes nos EUA e no Canadá" — apontando a um "trabalho" anual entre diplomacias para "assegurar que não há ordem de expulsão para emigrantes portugueses".

"Nenhum primeiro-ministro fez gáudio ou revelou ter prazer em anunciar que há imigrantes expulsos", acusou Pedro Nuno, interpelado por André Ventura para exigir um pedido de desculpa "pela bandalheira" da governação do país.

Luís Montenegro usou a oportunidade para atacar o PS. "A lei é para cumprir. Zigue. A trumpização. Zague", começou o primeiro-ministro, extraindo rapidamente risos dos outros sete líderes, e provocações sobre uma frase ensaiada.

O líder da AD referiu que está em curso o "desenvolvimento de um processo de normalização" e que há "177 mil [imigrantes] que não se sabe onde estão", e referiu como condições para melhorar a situação a existência de centros de instalação temporária e ainda a criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP e mais agilidade na lei de retorno — acusando depois o PS e Chega de bloquearem essas duas mudanças.

Depois de apontar baterias ao PS — "o PS falar disto é falta de vergonha" —, Ventura equiparou o PSD e insistiu no "eleitoralismo deplorável" do Governo, criticando ainda Montenegro por não aprovar um referendo sobre a imigração e quotas de entrada.

André Ventura criticou também a "via verde" para imigrantes, assim como um número de expulsões do território que deu a entender ser baixo.

Rui Rocha também apontou a PS e PSD, declarando que "timing e eleitoralismo são próprios destas situações" e que quer "imigração com regras e dignidade".

"Quem tem trabalho, entra, quem cumpre a lei, fica", apontou o líder da IL, repetindo uma frase comum no debate, criticando depois a extinção do SEF, a quem dá "o rosto do PS", assim como a manifestação de interesses.

Mariana Mortágua começou o ataque da esquerda, sublinhando as "duas modas" da direita: "a primeira é a vitimização, a segunda é atacar imigrantes", que considera serem "um bode expiatório e uma forma fácil de sair de qualquer debate".

"Não aceitamos essa deriva nem esse arrastar que a extrema-direita conseguiu na política ao centro e em toda a política", atirou a líder do BE, indicando a preferência pela regularização das pessoas e criticando o fim da manifestação de interesse.

Questionada sobre a decisão específica de notificação de abandono a imigrantes, Mortágua respondeu com a pergunta "quem sou eu para concordar ou discordar de uma decisão administrativa", e disse discordar do uso do tema como "propaganda" pelo primeiro-ministro.

Paulo Raimundo optou por lembrar que a proposta de reforço de meios da AIMA apresentada pelo PCP foi chumbada no Parlamento, e também criticou a "campanha eleitoral do Governo", apontando que "se este anúncio de propaganda que foi feito tivesse sido feito a propósito do reforço de meios para o combate às máfias, então aí sim teria sido um grande contributo".

Inês Sousa Real repetiu o lema "a lei é para cumprir", mas sublinhou as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social e focou depois a intervenção na "maior fonte de insegurança", a violência contra as mulheres.

Já Rui Tavares criticou ferozmente o Governo, pedindo a Luís Montenegro que "não brinque connosco" e "não nos tome por parvos", e depois falou dos imigrantes que não receberam notificação para sair do país, lançando depois a Ventura o desafio de dizer "envergonho-me" enquanto "não pedir desculpa pelas pessoas que pôs no Parlamento".