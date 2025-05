Debate legislativas: Todos contra "grande artista" Montenegro no caso Spinumviva

[em atualização]

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve debaixo de fogo dos seus adversários no arranque do debate, desta noite na RTP, com os oito líderes com assento parlamentar. O motivo: o caso da empresa familiar Spinumviva.

Questionado se faria tudo igual, Montenegro garante que fez "tudo de boa fé, dentro dos parâmetros da lei e do comportamento ético".

"Não tive nenhum comportamento ilegal, não sou acusado de nenhuma ilegalidade, declarou o líder da coligação AD, que acusou os adversários de não quererem esclarecimentos, mas aproveitar o caso para luta política e partidária.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considera "claro que Luís Montenegro não tem credibilidade e idoneidade necessária para ser primeiro-ministro", na sequência do caso Spinumviva, mas também do "falhanço" da governação, em áreas como saúde ou habitação.

André Ventura, do Chega, considera que Luís Montenegro "não foi transparente e quando soube que ia haver comissão de inquérito" quis evitá-la, lançando o país para eleições antecipadas. Ventura mantém a intenção de realizar uma comissão de inquérito ao caso Spinumviva.

Rui Rocha defende que a Iniciativa Liberal foi o único partido "que não contribuiu para o país ir para eleições" em resultado da moção de confiança espoletada pelo caso Spinumviva.

"O Governo não caiu em nome de ideias, de reformas. Ai houve entendimento entre AD e PS. Caiu por razões pessoais", afirma Rui Rocha.



Pelo Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua considera que Luís Montenegro "é vítima apenas das suas escolhas e da falta de noção do que é ser primeiro-ministro" e contribui para "a normalização da promiscuidade entre política e setor privado".



Paulo Raimundo, da CDU, considera que Luís Montenegro não tem condições para ser primeiro-ministro. "Para nós, o que se sabia há um mês era suficiente para o Montenegro se demitir, tinha uma empresa da qual recebia avenças. havia profunda incompatibilidade."

Rui Tavares, do Livre, sentiu-se enganado por Luís Montenegro: "Ouvi explicações sobre a quinta os terrenos de Montenegro e votei contra a moção de censura e senti-me enganado, porque Luís Montenegro ocultou informação."



Inês Sousa Real considera que Luís Montenegro "é um grande artista" que "conseguiu transformar um problema pessoal num problema do país". Sousa Real considera que as eleições não vão contribuir para esclarecer os portugueses sobre o caso Spinumviva, nem para ilibar Montenegro de "qualquer suspeição que possa existir".