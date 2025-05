Campanha do Livre está a profissionalizar-se e não desiste de uma nova geringonça

O arranque da campanha para as legislativas parece provar que a máquina política é daquelas que só fica oleada com o passar do tempo. Um ano depois, Rui Tavares e o Livre regressaram à rua e bastou cinco minutos numa das principais estações de comboios em Lisboa para se notarem as diferenças.

“Eu quero ver o pessoal em Portugal a votar Livre”, cantava um rapper brasileiro, mesmo ao lado da boca do metro do Cais do Sodré. É um de vários que reconheceu Rui Tavares e que fez questão de o cumprimentar. De março do ano passado para cá, as bandeiras pouco reconhecidas do Livre transformaram-se num apoio reforçado e convicto (mesmo que ainda pontual) ao Livre.

“O PS já não é o que era. Uma nova esquerda faz todo sentido. Acho que as ideias que estão a trazer neste momento são essenciais. É o que o país precisa”, conta Marta de 21 anos, apanhada pelos jornalistas e pela caravana do Livre, mesmo antes de entrar no cacilheiro que a vai levar a Cacilhas.

Os olhares que acolhem os panfletos do Livre com agrado são o resultado de um jogo de soma duplo – são causas e efeitos da “profissionalização” do partido que se vai notando aqui e ali por estes dias de campanha.