Debate da Rádio foi ao "VAR". Quem atacou mais os adversários rumo às legislativas?

As interrupções e os apartes não faltaram ao último debate entre os oito líderes dos partidos com assento na Assembleia da República, transmitido esta segunda-feira na Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador. Este foi o último debate com os oito candidatos antes das eleições legislativas de 18 de maio.



A Renascença vestiu o equipamento de vídeo-árbitro (VAR) e analisou as interações entre os candidatos no frente a frente, que marcou o segundo dia de campanha eleitoral.

O debate girou em torno de Luís Montenegro, provando que há pontos positivos e negativos em ser o primeiro-ministro em funções num período eleitoral. Os outros candidatos dirigiram-se ao social-democrata, direta e indiretamente, 60 vezes ao longo das duas horas de discussão.

A Renascença contabilizou as menções aos candidatos de cada vez que ocorriam direta ou indiretamente no debate. Foram ainda contadas as críticas, concordâncias, respostas, apartes e interrupções, de cada vez que os candidatos assumiam a palavra.