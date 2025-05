Fact Check. “Ventura votou mais com o PS do que com o Governo”?

“O André Ventura votou mais com o PS do que o Governo.” A premissa partiu de Luís Montenegro, durante o debate da rádio na Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador, depois de André Ventura ter dito que o último Governo “praticamente governou com o PS”.

Referindo que o último executivo “desperdiçou” uma maioria, o líder do Chega fez um apelo ao eleitorado de direita e centro-direita, questionando se “gostaram do que viram” no último ano.